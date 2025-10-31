Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποκάλυψε ότι θα δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο
Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποκάλυψε ότι θα δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο
Είναι κάτι αυτονόητο, είπε ο ηθοποιός για την αλτρουιστική κίνηση στην οποία αναμένεται να προχωρήσει στα μέσα Δεκεμβρίου
Σε μία αλτρουιστική κίνηση αποκάλυψε ότι πρόκειται να προχωρήσει ο Τζέσι Άιζενμπεργκ, καθώς αποφάσισε να δωρίσει ένα νεφρό του σε άγνωστο πρόσωπο.
Ο ηθοποιός γνωστός από τις ταινίες «Now You See Meέκανε» μίλησε για την απόφασή του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Today» την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.
Αρχικά, ο Άιζενμπεργκ αναφέρθηκε στη συμμετοχή του σε μια αιμοδοσία που είχε οργανώσει η εκπομπή το περασμένο καλοκαίρι, εξηγώντας πώς από τότε ανακάλυψε την αγάπη του για τη δωρεά. «Έχω τόσο πολύ αίμα μέσα μου που νιώθω ότι πρέπει να το δώσω», αστειεύτηκε ο ηθοποιός και πρόσθεσε: «Μου αρέσει πραγματικά να το κάνω και δεν ξέρω το γιατί». Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Πρόκειται να δωρίσω το νεφρό μου σε έξι εβδομάδες. Το εννοώ».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του
«Αυτό είναι απίστευτο», του απάντησε ο παρουσιαστής Κρεγκ Μέλβιν, με τον Τζέσι Άιζενμπεργκ να εξηγεί: «Έχω κολλήσει με την αιμοδοσία. Την αγαπώ». Ο Μέλβιν σχολίασε ότι η απόφασή του αποτελεί «ένα μεγάλο άλμα» μετά την αιμοδοσία, με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα κάνω μια αλτρουιστική δωρεά στα μέσα Δεκεμβρίου».
Σύμφωνα με το «Weill Cornell Medicine» η δωρεά οργάνων αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο δωρίζει ένα όργανο σε έναν άγνωστο, με τον λήπτη να επιλέγεται βάσει ιατρικής συμβατότητας.
«Είναι μια απόφαση που δεν ενέχει ρίσκο και είναι τόσο απαραίτητη», δήλωσε ο Άιζενμπεργκ στο «TODAY.com» «Πιστεύω πως ο κόσμος θα καταλάβει ότι είναι κάτι αυτονόητο, αρκεί να έχεις τον χρόνο και τη διάθεση να το κάνεις» συμπλήρωσε.
Όπως αναφέρει η Mayo Clinic, οι περισσότεροι δότες μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες μέσα σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά τη δωρεά. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 5.000 δωρεές νεφρών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο ηθοποιός γνωστός από τις ταινίες «Now You See Meέκανε» μίλησε για την απόφασή του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Today» την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.
Αρχικά, ο Άιζενμπεργκ αναφέρθηκε στη συμμετοχή του σε μια αιμοδοσία που είχε οργανώσει η εκπομπή το περασμένο καλοκαίρι, εξηγώντας πώς από τότε ανακάλυψε την αγάπη του για τη δωρεά. «Έχω τόσο πολύ αίμα μέσα μου που νιώθω ότι πρέπει να το δώσω», αστειεύτηκε ο ηθοποιός και πρόσθεσε: «Μου αρέσει πραγματικά να το κάνω και δεν ξέρω το γιατί». Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Πρόκειται να δωρίσω το νεφρό μου σε έξι εβδομάδες. Το εννοώ».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του
«Αυτό είναι απίστευτο», του απάντησε ο παρουσιαστής Κρεγκ Μέλβιν, με τον Τζέσι Άιζενμπεργκ να εξηγεί: «Έχω κολλήσει με την αιμοδοσία. Την αγαπώ». Ο Μέλβιν σχολίασε ότι η απόφασή του αποτελεί «ένα μεγάλο άλμα» μετά την αιμοδοσία, με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα κάνω μια αλτρουιστική δωρεά στα μέσα Δεκεμβρίου».
Σύμφωνα με το «Weill Cornell Medicine» η δωρεά οργάνων αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο δωρίζει ένα όργανο σε έναν άγνωστο, με τον λήπτη να επιλέγεται βάσει ιατρικής συμβατότητας.
«Είναι μια απόφαση που δεν ενέχει ρίσκο και είναι τόσο απαραίτητη», δήλωσε ο Άιζενμπεργκ στο «TODAY.com» «Πιστεύω πως ο κόσμος θα καταλάβει ότι είναι κάτι αυτονόητο, αρκεί να έχεις τον χρόνο και τη διάθεση να το κάνεις» συμπλήρωσε.
Όπως αναφέρει η Mayo Clinic, οι περισσότεροι δότες μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες μέσα σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά τη δωρεά. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 5.000 δωρεές νεφρών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία
«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία
«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα