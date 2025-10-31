Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποκάλυψε ότι θα δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο

Τζέσι Άιζενμπεργκ , καθώς αποφάσισε να δωρίσει ένα νεφρό του σε άγνωστο πρόσωπο.

γνωστός από τις ταινίες «Now You See Me

Τζέσι

Κλείσιμο

Σε μία αλτρουιστική κίνηση αποκάλυψε ότι πρόκειται να προχωρήσει οΟ ηθοποιόςέκανε» μίλησε για την απόφασή του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Today» την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.Αρχικά, ο Άιζενμπεργκ αναφέρθηκε στη συμμετοχή του σε μια αιμοδοσία που είχε οργανώσει η εκπομπή το περασμένο καλοκαίρι, εξηγώντας πώς από τότε ανακάλυψε την αγάπη του για τη δωρεά. «Έχω τόσο πολύ αίμα μέσα μου που νιώθω ότι πρέπει να το δώσω», αστειεύτηκε ο ηθοποιός και πρόσθεσε: «Μου αρέσει πραγματικά να το κάνω και δεν ξέρω το γιατί». Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Πρόκειται να δωρίσω το νεφρό μου σε έξι εβδομάδες. Το εννοώ».«Αυτό είναι απίστευτο», του απάντησε ο παρουσιαστής Κρεγκ Μέλβιν, με τονΆιζενμπεργκ να εξηγεί: «Έχω κολλήσει με την αιμοδοσία. Την αγαπώ». Ο Μέλβιν σχολίασε ότι η απόφασή του αποτελεί «ένα μεγάλο άλμα» μετά την αιμοδοσία, με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα κάνω μια αλτρουιστική δωρεά στα μέσα Δεκεμβρίου».Σύμφωνα με το «Weill Cornell Medicine» η δωρεά οργάνων αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο δωρίζει ένα όργανο σε έναν άγνωστο, με τον λήπτη να επιλέγεται βάσει ιατρικής συμβατότητας.«Είναι μια απόφαση που δεν ενέχει ρίσκο και είναι τόσο απαραίτητη», δήλωσε ο Άιζενμπεργκ στο «TODAY.com» «Πιστεύω πως ο κόσμος θα καταλάβει ότι είναι κάτι αυτονόητο, αρκεί να έχεις τον χρόνο και τη διάθεση να το κάνεις» συμπλήρωσε.Όπως αναφέρει η Mayo Clinic, οι περισσότεροι δότες μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες μέσα σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά τη δωρεά. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 5.000 δωρεές νεφρών στις Ηνωμένες Πολιτείες.