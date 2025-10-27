Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ για τα 50 χρόνια κοινής πορείας με τον σύζυγό της: Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς του και δεν την έκλεισε ποτέ
Σαν σήμερα ο Μπάρι και εγώ ερωτευτήκαμε, έγραψε σε ανάρτησή της η σχεδιάστρια μόδας
Πενήντα χρόνια κοινής πορείας συμπλήρωσαν η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ και ο σύζυγός της, Μπάρι Ντίλερ, με τη σχεδιάστρια μόδας να κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ξεχωριστή μέρα.
Αφού δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες από το παρελθόν στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η φον Φίρστενμπεργκ περιέγραψε τη σχέση τους σαν έναν πολύχρωμο και ευτυχισμένο ταξίδι.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Σήμερα είναι η 50ή επέτειος του Big Bang. Η μέρα που ο Μπάρι κι εγώ ερωτευτήκαμε. Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς του και δεν την έκλεισε ποτέ! Η πρώτη μέρα ενός μακρινού, πολύχρωμου, ευτυχισμένου ταξιδιού. Αγάπη χωρίς όρους».
Τον περασμένο Μάιο και μετά από μετά από 24 χρόνια έγγαμου βίου ο Μπάρι Ντίλερ αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος. «Ενώ υπήρξαν αρκετοί άντρες στη ζωή μου, υπήρξε μόνο μία γυναίκα, και αυτή ήρθε στη ζωή μου όταν ήμουν 33 ετών. Ποτέ δεν αμφισβήτησα την ουσιαστική εξουσία της σεξουαλικότητάς μου στη ζωή μου. Φοβόμουν μόνο τις αντιδράσεις των άλλων», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας σε δοκίμιο για το «New York Magazine» με τίτλο «Η αλήθεια για εμάς, μετά από όλα αυτά τα χρόνια».
Η σχεδιάστρια μόδας ρωτήθηκε για τη δήλωση του συζύγου της, με εκείνη να διευκρινίζει πως δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση τους. Σε συνέντευξη που έδωσε στο Variety δέχτηκε ερώτηση για το τι σημαίνει να είναι «μια γυναίκα παντρεμένη με έναν άντρα που είναι γκέι». «Ποια είναι η διαφορά; Δεν καταλαβαίνω», απάντησε η σχεδιάστρια μόδας.
«Δεν αλλάζει τίποτα. Συγγνώμη, είναι χαζή ερώτηση. Παντρεύτηκα δύο γκέι άντρες, εντάξει; Δεν ξέρω γιατί, αλλά για μένα, δεν είναι γκέι, οπότε δεν έχει καμία διαφορά», συμπλήρωσε.
