Θανάσης Βισκαδουράκης για τον διχασμένο Βλοχό μετά τον Daniel: Το χωριό έχει χωριστεί στη μέση, οι κάτοικοι είναι πολύ αγριεμένοι
Πολύς κόσμος υποφέρει, στερείται και οικονομικά και ψυχολογικά, είπε ο ηθοποιός για τον τόπο καταγωγής της γυναίκας του που επλήγη από την κακοκαιρία Ντάνιελ το 2023
Δύο χρόνια μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ που έπληξε την Καρδίτσα ο Θανάσης Βισκαδουράκης μίλησε για το διχασμένο χωριό Βλοχό, τόπο καταγωγής της συζύγου του. Ενώ το χωριό μετρούσε 400 περίπου κατοίκους, σήμερα λιγότεροι από το ένα τρίτο έχουν επιστρέψει. Ένα πρόσφατο δημοψήφισμα για το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης έφερε τον διχασμό, με ορισμένους κατοίκους να αρνούνται να έχουν επαφές μεταξύ τους.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, ο Θανάσης Βισκαδουράκης εξήγησε ότι το χωριό έχει χωριστεί πλέον στη μέση και ότι οι κάτοικοι έχουν εχθρική διάθεση. Αν και ο ηθοποιός τόνισε ότι κατανοεί εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν τη ζωή τους στο χωριό, επισήμανε ότι πολλοί έχουν καταστραφεί οικονομικά και θέλουν να κάνουν αλλού μια νέα αρχή.
«Ήταν μια μαύρη ημέρα του Σεπτέμβρη. Τα ρέματα έσπασαν και παρακαλούσαμε τα πεθερικά μου να φύγουν από εκεί. Άλλοι πήγαν στον Άγιο Δημητράτο κι άλλοι στον Άγιο Αθανάσιο. Το σπίτι μας ήταν 25 ημέρες κάτω από το νερό. Πάθαμε ολική καταστροφή. Το νερό έφτασε πάνω από τη στέγη», είπε αρχικά.
«Το χωριό έχει βρεθεί στη μέση και είμαι σε δύσκολη θέση. Τους ξέρω όλους τους χωριανούς, περνάμε μαζί το Πάσχα και τα καλοκαίρια, αλλά τώρα είναι πολύ αγριεμένοι αυτοί που θέλουν να μείνουν και άλλοι που θέλουν μετεγκατάσταση. Είναι από τα πιο χαμηλά χωριά της Καρδίτσας. Με απέλπιδες προσπάθειες φτιάξαμε το μοναδικό σπίτι σε εκείνη την περιοχή. Κατοικείται από την πεθερά μου και τον πεθερό μου. Η κατάσταση είναι πολύ άγρια. Δεν είναι εύκολη η ζωή εκεί. Με την πρώτη βροχή θα πλημμυρίσουν και θα καταστραφούν. Αυτοί που θέλουν να μείνουν ας μείνουν, μπορεί να είναι η ιδεολογία τους, είναι όλη τους η ζωή, το καταλαβαίνω, αλλά πολύς κόσμος υποφέρει, στερείται και οικονομικά και ψυχολογικά. Έχουν καταστραφεί. Δεν τους έμεινε τίποτα από τη βροχή. Έφυγε όλη η νεολαία. Να γυρίσει ένας οικογενειάρχης να κάνει τι σε αυτό το χωριό;», πρόσθεσε.
