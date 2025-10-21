Ηρώ Μπέζου: Τα δύσκολα χρόνια που έχουμε περάσει είναι εφόδιο, αν δεν υποφέρεις, δεν βγαίνεις σε ξέφωτο
Δεν έχω κάνει ψυχανάλυση, έχω κάνει ψυχοθεραπεία από μικρή ηλικία, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τις δυσκολίες που έχει ζήσει μίλησε η Ηρώ Μπέζου, αναφέροντας πως ακόμα και αυτές την έχουν βοηθήσει να φτάσει εδώ που είναι σήμερα. Η ηθοποιός εξήγησε ότι χωρίς αυτές «δεν θα έβγαινε στο ξέφωτο». Επιπλέον, μίλησε για τα επαγγελματικά της βήματα και τις προτάσεις που έχει δεχτεί.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», αρχικά, αναφέρθηκε στην πορεία της στο θέατρο και στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, αποκαλύπτοντας ότι έχει ακολουθήσει ψυχοθεραπεία από μικρή ηλικία.
«Στα κείμενα που γράφω βάζω μόνο προσωπική εμπειρία. Είναι πολύ λυτρωτική η εμπειρία να μοιράζεσαι ό,τι έχεις μέσα σου. Δεν έχω κάνει ψυχανάλυση, έχω κάνει ψυχοθεραπεία από μικρή ηλικία. Και τα δύσκολα χρόνια που έχουμε περάσει είναι εφόδιο. Αν δεν υποφέρεις, δεν βγαίνεις σε ξέφωτο», δήλωσε η Ηρώ Μπέζου.
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός εξήγησε τον λόγο που απέχει από την τηλεόραση και τα social media. «Μου έχουν γίνει τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά είναι λίγες, δεν είναι ότι αποκρούω επίθεση προτάσεων. Δεν νομίζω ότι θα μου ταίριαζε η καθημερινότητα και οι ρυθμοί της τηλεόρασης. Κάνω εκφωνήσεις και μεταγλωττίσεις και τραγουδάω κιόλας. Έχω παράλληλους τρόπους βιοπορισμού», εξηγησε.
Τέλος, για την παρουσία της στα social media, είπε: «Έχω social media αλλά δεν είμαι τόσο ενεργή, μου είναι ξένο να είμαι όλη μέρα με το κινητό. Δεν μπορώ να "συνδεθώ" με το τηλέφωνό μου και να είμαι συνέχεια ενεργή στα social media».
