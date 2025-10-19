Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης
Στο καλό μοναδικό πλάσμα, έγραψε στα social media ο Κώστας Μπερικόπουλος
Θλίψη στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης σκόρπισε το απόγευμα της Κυριακής, ο θάνατος του ηθοποιού Κοσμά Φουντούκη.
Την θλιβερή αυτή είδηση έφεραν στο φως μέσα από τα social media, μεταξύ άλλων, οι συνάδελφοι του αείμνηστου ηθοποιού.
Ο ταλαντούχος ηθοποιός είχε πάρει μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, ενώ έχει γίνει γνωστός και μέσα από την τηλεόραση, καθώς ήταν πρωταγωνιστής του Πάνου Κοκκινόπουλος στην αστυνομική σειρά «Κόκκινος κύκλος». Επίσης, ο Κοσμάς Φουντούκης είχε πάρει μέρος και στις ταινίες «Xenia», «J.A.C.E.» και «Ακροπόλ».
«Έφυγε ο Κοσμάς Φουντούκης. Στο καλό, μοναδικό πλάσμα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μπερικόπουλος στη λεζάντα της ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την οποία και συνόδευσε με μια φωτογραφία του συναδέλφου του.
«Αχ Κοσμά μου αγαπημένε. Με τον Κοσμά γνωριζόμαστε μια ζωή, όχι μόνο που ταξιδέψαμε την “Αντιγόνη” για ένα χρόνο, μια παγκόσμια περιοδεία το 2002 – 2003 και αμέσως μαζί και στον “Ίωνα”. Είχαμε εκείνη τη σπάνια επαφή, που δεν χρειάζεται πολλή παρέα, πολλή συναναστροφή. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης ηθοποιός που τον θαύμαζα κι έτρεχα πάντα να τον χαρώ” τόνισε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός Φαίδων Καστρής.
«Κοσμά μου υπέροχε αντίο... Σε αγαπούσα πολύ ρε φίλε», έγραψε η Φιλαρέτη Κομνημού στο Instagram.
«Με λύπη διαβάζω από τον αγαπημένο συνάδελφο Κώστα Μπερικόπουλο ότι έφυγε ο αγαπημένος συνάδελφος μας Κοσμάς Φουντούκης, ένας τόσο ήσυχος αθόρυβος και ταλαντούχος ηθοποιός… Καλό σου ταξίδι Κοσμά μου…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.
«Ο Bob Wilson τον φώναζε “Κόσμος”… Στην αρχή, γιατί μπέρδευε λίγο το όνομά του. Μα αργότερα, κι αφού έμαθε πως τον λένε Κοσμά, συνέχισε να τον λέει έτσι - από επιλογή. Του άρεσε. Ίσως γιατί στα μάτια του Κοσμά, στη φινέτσα και στη σκηνική του γοητεία, έβλεπε πραγματικά τον κόσμο ολόκληρο. Τώρα είναι κι οι δυο μαζί, κάπου στο σύμπαν, και χαζεύουν από ψηλά τον κόσμο μας. Καλό ταξίδι, Κοσμά Φουντούκη… Λυπήθηκα πολύ», έγραψε η Λένα Παπαληγούρα.
