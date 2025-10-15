Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τη σχέση του: Εκτός από τη σύντροφό μου, έχω καψουρευτεί και τη γάτα της
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τη σχέση του: Εκτός από τη σύντροφό μου, έχω καψουρευτεί και τη γάτα της

Τώρα έχω και γάτα στο σπίτι εκτός από τον σκύλο μου, δήλωσε ο ηθοποιός

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τη σχέση του: Εκτός από τη σύντροφό μου, έχω καψουρευτεί και τη γάτα της
Γεωργία Κοτζιά
Μια αναφορά στην προσωπική του ζωή έκανε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και συγκεκριμένα στη σύντροφό του, δηλώνοντας πως εκτός από εκείνη, έχει  «ερωτευτεί» και τη γάτα της.

Ο ηθοποιός δεν μιλάει συχνά δημόσια για τα προσωπικά του, ωστόσο σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» στο YouTube απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο «Buongiorno» μίλησε για τα κατοικίδια του, αλλά και για τη σύντροφό του.

Όπως είπε, εκτός από τον σκύλο του, έχει πλέον και μια γάτα στο σπίτι, η οποία είναι της συντρόφου του: «Τώρα έχω και γάτα στο σπίτι εκτός από τον σκύλο μου. Η συνύπαρξή τους είναι μαγική. Δεν είναι δική μου η γάτα. Είναι της σχέσης μου. Πλέον έχω καψουρευτεί και τη γάτα. Πέρα από την ιδιοκτήτρια, καψουρεύτηκα και τη γάτα της».

