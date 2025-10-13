Κάτια Δανδουλάκη: Θα ήθελα να φύγω από τη ζωή και να είμαι πάνω στη σκηνή
Κάτια Δανδουλάκη: Θα ήθελα να φύγω από τη ζωή και να είμαι πάνω στη σκηνή
Αν ζούσαν οι δικοί μου, θα ήθελα να πεθάνω στην αγκαλιά τους, πρόσθεσε η ηθοποιός
Στη βαθιά της αγάπη για το θέατρο αναφέρθηκε η Κάτια Δανδουλάκη, δηλώνοντας πως θα ήθελε να φύγει από τη ζωή και να είναι πάνω στη σκηνή.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» και μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε ότι θα την ευχαριστούσε να πεθάνει και να είναι στο θεατρικό σανίδι. Αν οι δικοί της άνθρωποι ζούσαν, θα προτιμούσε να «φύγει» στην αγκαλιά τους, όπως είπε, πλέον όμως θεωρεί πως το θέατρο είναι το σπίτι της.
Συγκεκριμένα, η Κάτια Δανδουλάκη δήλωσε: «Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στη σκηνή. Αλήθεια το λέω. Θα ήθελα να φύγω από τη ζωή και να είμαι πάνω στη σκηνή. Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερή μου ανακούφιση. Αλλά δεν είναι το τι θέλω εγώ. Αυτό θα ήταν για μένα ευτυχία. Αν ζούσαν οι δικοί μου, θα ήθελα να πεθάνω στην αγκαλιά τους. Να φύγω από αυτή τη ζωή και να μεταβώ σε κάποια άλλη μέσα από αυτή την αγκαλιά ή την αγκαλιά του θεάτρου. Μετά τους δικούς μου, που δεν είναι στη ζωή, είναι το θέατρο, αυτό είναι το σπίτι μου, η αγάπη μου. Πιστεύω στο μετά. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι πηγαίνουμε κάπου αλλού, καλύτερα».
