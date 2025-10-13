Πέθανε ο ντράμερ των Τζόαν Τζετ και Μπίλι Άιντολ, Τόμι Πράις

Τόμι Πράις. 68 ετών, ο ντράμερ των Τζόαν Τζετ και Μπίλι Άιντολ

Πέθανε σε ηλικίαΤην είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η σύζυγός του Στέφανι, η οποία γνωστοποίησε ότι ο Πράις έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν «αφοσιωμένο σύζυγο και περήφανο πατέρα και δυναμικό ντράμερ και τραγουδοποιό». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η ενέργειά του, η καλοσύνη, το χιούμορ και ο απαράμιλλος ρυθμός του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όλους όσοι τον γνώριζαν, αλλά και σε κάθε σκηνή που κοσμούσε».Ο Τόμι Πράις έπαιξε ντραμς με την Joan Jett & τους Blackhearts από το 1987 έως το 2017 και η Τζόαν Τζετ ήταν μεταξύ εκείνων που του απέδωσαν φόρο τιμής με αναρτήσεις στο Instagram. «Χάσαμε ένα μέλος της οικογένειας των Blackheart, τον μοναδικό Τόμι Πράις. Ο Τόμι Πράις ήταν ένας θρυλικός ντράμερ και ήταν Blackheart για 4 δεκαετίες. Ήταν ο ντράμερ των ντράμερ. Στέλνουμε αγάπη στην όμορφη οικογένειά του. Σε αγαπάμε Τόμι».Ο Πράις έπαιζε επίσης ντραμς τακτικά με τον Μπιλι Άιντολ τη δεκαετία του 1980, με τον τελευταίο να τον αποχαιρετά με μία ανάρτηση στα social media: «Ο Τόμι ήταν ένας φανταστικός μουσικός και ντράμερ που, το 1983, ήρθε την τελευταία στιγμή και έβαλε την οριστική του σφραγίδα στο άλμπουμ μου 'Rebel Yell'. Μας βοήθησε να το ολοκληρώσουμε και περιόδευσε μαζί μας στις περιοδείες Rebel Yell και Whiplash Smile. Ο Τόμι ήταν φίλος αλλά και μουσικός συμπατριώτης μου, που έδινε τεράστιο ταλέντο και καρδιά σε όλα όσα έκανε. Και θα μου λείψει».Ο Πράις γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το 1956 και έπαιξε επίσης με τους Scandal, Mink DeVille και Love Crushed Velvet. Συμμετείχε σε δίσκους των Roger Daltrey, The Waterboys, Blue Oyster Cult, The Psychedelic Furs, Ronnie Spector και Debbie Harry.