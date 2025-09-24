Γιώργος Καραμίχος για τον καρκίνο: «Η περιπέτεια της υγείας μου με έχει κάνει να παίρνω τον χρόνο μου για τα πράγματα»
Γιώργος Καραμίχος για τον καρκίνο: «Η περιπέτεια της υγείας μου με έχει κάνει να παίρνω τον χρόνο μου για τα πράγματα»
Η υπόσχεση που είχα δώσει στον εαυτό μου ήταν ότι μόλις περάσω τα 50 θα δουλεύω μόνο όσο και όπως και όπου θέλω εγώ, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Με αφορμή την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της σειράς «Άγιος Έρωτας», ο Γιώργος Καραμίχος έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό του μετά την περιπέτεια με την υγεία του, να δουλεύει μόνο όσο και όπως θέλει, παίρνοντας τον χρόνο του για ό,τι πραγματικά έχει σημασία.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αποκάλυψε προσωπικές σκέψεις για την υγεία του, τη ζωή του και τη σημερινή εποχή. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δήλωσε: «Η περιπέτεια της υγείας μου με έχει κάνει να παίρνω τον χρόνο μου για τα πράγματα. Η υπόσχεση που είχα δώσει στον εαυτό μου ήταν ότι μόλις περάσω τα 50 θα δουλεύω μόνο όσο και όπως και όπου θέλω εγώ».
Στη συνέχεια, σχολίασε τον ρόλο του στη σειρά «Άγιος Έρωτας» και την αισθητική των χαρακτήρων, σημειώνοντας ότι τα κοινά στοιχεία των ανθρώπων και η αναζήτηση της αλήθειας αποτελούν σημεία ταύτισης για εκείνον: «Ο τρόπος που χειρίζεται την αλήθεια και τους ανθρώπους, είναι στη σκιά μου. Είναι κάτι που προσπαθώ να μην το κάνω στη ζωή μου».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ο Γιώργος Καραμίχος αναφέρθηκε στη σύγχρονη εποχή, χαρακτηρίζοντάς την «εποχή της αποσύνδεσης», καθώς η υπερπληροφόρηση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν απομακρύνει τους ανθρώπους από την ουσία της ζωής. «Όλα γίνονται σε μια εποχή διαφορετική από αυτό που πραγματικά είμαστε. Η εποχή που έχουμε δημιουργήσει είναι η εποχή της αποσύνδεσης. Με όλα αυτά τα μέσα δικτύωσης και την παραπληροφόρηση, έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε και ποια είναι η ουσία της ζωής μας», δήλωσε κλείνοντας.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αποκάλυψε προσωπικές σκέψεις για την υγεία του, τη ζωή του και τη σημερινή εποχή. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δήλωσε: «Η περιπέτεια της υγείας μου με έχει κάνει να παίρνω τον χρόνο μου για τα πράγματα. Η υπόσχεση που είχα δώσει στον εαυτό μου ήταν ότι μόλις περάσω τα 50 θα δουλεύω μόνο όσο και όπως και όπου θέλω εγώ».
Στη συνέχεια, σχολίασε τον ρόλο του στη σειρά «Άγιος Έρωτας» και την αισθητική των χαρακτήρων, σημειώνοντας ότι τα κοινά στοιχεία των ανθρώπων και η αναζήτηση της αλήθειας αποτελούν σημεία ταύτισης για εκείνον: «Ο τρόπος που χειρίζεται την αλήθεια και τους ανθρώπους, είναι στη σκιά μου. Είναι κάτι που προσπαθώ να μην το κάνω στη ζωή μου».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα