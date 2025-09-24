Γιώργος Καραμίχος για τον καρκίνο: «Η περιπέτεια της υγείας μου με έχει κάνει να παίρνω τον χρόνο μου για τα πράγματα»

Η υπόσχεση που είχα δώσει στον εαυτό μου ήταν ότι μόλις περάσω τα 50 θα δουλεύω μόνο όσο και όπως και όπου θέλω εγώ, πρόσθεσε ο ηθοποιός