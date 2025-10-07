Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη βάφτιση του γιου της: «Σίγουρα θα γίνει το καλοκαίρι»
Η αθλητικογράφος τόνισε μάλιστα, πως η τελετή θα γίνει σε κλειστό κύκλο, με τα αγαπημένα τους πρόσωπα
Λεπτομέρειες για τη ζωή της μετά τη γέννηση του γιου της έδωσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ενώ αναφέρθηκε και στα σχέδιά της σχετικά με τη βάφτισή του. Η αθλητικογράφος, που υποδέχτηκε το πρώτο της παιδί στον κόσμο πριν λίγο καιρό, μίλησε για την καθημερινότητά της ως νέα μητέρα.
Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Buongiorno», η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέφερε χαρακτηριστικά για τη μητρότητα: «Έχουμε μπει σε ρυθμούς πάλι. Δεν ξέρω πώς θα τα έφερνα βόλτα αν δεν είχα τον σύζυγό μου. Με βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολα αλλά πολύ ευτυχισμένα».
Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως είναι «χαζομαμά», ενώ αναφέρθηκε και στις συνήθειες του γιου της. «Μόνο που βλέπω το μωρό μου, συγκινούμαι. Είμαι χαζομαμά. Τρώει πολύ, είναι τόσο καλό, δεν γκρινιάζει. Μπορώ να κάθομαι ώρες να το συζητάω», είπε χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
Αναφερόμενη στη βάφτιση του μωρού, αποκάλυψε πως προς το παρόν δεν έχουν προχωρήσει σε συγκεκριμένα σχέδια. Ωστόσο, σημείωσε πως θα γίνει σε κλειστό κύκλο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Έχουμε αποφασίσει όνομα, αλλά δεν θα σας πούμε ακόμα. Δεν ξέρω πότε θα γίνει η βάφτιση. Πρέπει να κάτσουμε να το σκεφτούμε. Περνούν οι μήνες. Σίγουρα θα γίνει καλοκαίρι. Μακάρι να είναι στην Κρήτη. Δεν θέλουμε ανοιχτούς κύκλους αλλά τους αγαπημένους μας κοντινούς ανθρώπους σε αυτές τις στιγμές της ζωής μας», ανέφερε.
