Ρόζι Ο’Ντόνελ: Υποβάλλω αίτηση για ιρλανδική υπηκοότητα, ο Τραμπ απειλεί συνεχώς να μου αφαιρέσει την αμερικανική
Αυτό που έρχεται είναι ο φασισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχολίασε η ηθοποιός

Αίτηση για την απόκτηση ιρλανδικής υπηκοότητας έχει υποβάλλει ο Ρόζι Ο’Ντόνελ που στις αρχές του έτους εγκατέλειψε τις ΗΠΑ για να εγκατασταθεί στην Ιρλανδία.

Η 63χρονη κωμικός εξήγησε πως οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη κίνηση μετά τις συνεχείς απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα της αφαιρέσει την αμερικανική υπηκοότητα και αποκάλυψε μάλιστα πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη χώρα της.

«Υποβάλλω αίτηση και πρόκειται να εγκριθεί η ιρλανδική μου υπηκοότητα, καθώς οι παππούδες μου ήταν από εκεί — και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται», δήλωσε η ηθοποιός και στην Daily Telegraph. «Θα είναι καλό να έχω την ιρλανδική υπηκοότητα, ειδικά από τη στιγμή που ο Τραμπ απειλεί συνεχώς να μου αφαιρέσει την αμερικανική».

Η Ο’Ντόνελ έκανε ζοφερές προβλέψεις για το μέλλον της αμερικανικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι «Αυτό που έρχεται είναι ο φασισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθαρός και απλός. Ο χριστιανικός εθνικισμός των λευκών δεν είναι δημοκρατία και δεν είναι αυτό που είμαστε. Αν τους αφήσουμε να συνεχίσουν, είμαστε καταδικασμένοι ως δημοκρατία».

Οι δηλώσεις της έρχονται λίγο μετά την αποκάλυψη ότι ακόμη και η ψυχοθεραπεύτριά της έχει κουραστεί από τη διαρκή απέχθειά της προς τον Τραμπ. Η Ο’Ντόνελ έκανε αυτή την παραδοχή σε συνέντευξή της στο MSNBC, διερωτώμενη γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δείχνουν την ίδια ανησυχία με εκείνη. «Αυτό που κάνει τώρα δεν το έχουμε καν συνειδητοποιήσει ακόμα. Αν δεν σταματήσει τώρα, έχουμε χάσει τη χώρα μας», τόνισε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν καταλαβαίνω, πώς γίνεται να μην το βλέπουν μερικοί άνθρωποι. Η ψυχοθεραπεύτριά μου με ρώτησε: “Γιατί είσαι τόσο αναστατωμένη;” Κι εγώ της απάντησα: “Γιατί εσύ δεν είσαι;”».

Από τότε που μετακόμισε στην Ιρλανδία πριν από εννέα μήνες, η Ο'Ντόνελ συνεχίζει να εκφράζει δημόσια την αντίθεσή της προς τον Τραμπ — ο οποίος, μάλιστα, έχει αναφερθεί πρόσφατα στο ενδεχόμενο να της αφαιρέσει την αμερικανική υπηκοότητα.
Η αντιπαράθεση μεταξύ τους κρατά πάνω από μια δεκαετία. Ξεκίνησε το 2006, όταν η Ο’Ντόνελ επέκρινε τον Τραμπ σε επεισόδιο της εκπομπής The View, κατηγορώντας τον για απιστία απέναντι στις συζύγους του. Ο Τραμπ είχε απαντήσει λίγο αργότερα, αποκαλώντας την «μια γυναίκα εκτός ελέγχου» σε συνέντευξη στο People.

Η διαμάχη συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2015, όταν η δημοσιογράφος του Fox, Μέγκαν Κέλι, τον ρώτησε για τις προσβλητικές εκφράσεις απέναντι σε γυναίκες, με τον Τραμπ να απαντά ειρωνικά: «Μόνο όταν πρόκειται για τη Ρόζι Ο’Ντόνελ». Η Ο’Ντόνελ ανταπάντησε τότε με ανάρτηση στο Twitter: «Προσπάθησε να το εξηγήσεις αυτό στα παιδιά σου». Από τότε, οι δυο τους παραμένουν εχθροί.

Φωτογραφία: Shutterstock

