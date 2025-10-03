Κέιτ Χάντσον για την κόρη της: Είσαι το φως της ζωής μου
Η διάσημη ηθοποιός ευχήθηκε και δημόσια στην κόρη της για τα γενέθλιά της μέσα από τα social media
Επτά ετών έγινε η κόρη της Κέιτ Χάντσον και η διάσημη ηθοποιός εξέφρασε και δημόσια την αγάπη της με αφορμή την ξεχωριστή μέρα. Η σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε ένα βίντεο με κοινές στιγμές τους και μερικές από την καθημερινότητα της μικρής Ράνι, την οποία έχει αποκτήσει με τον αρραβωνιαστικό της, Ντάνι Φουτζικάουα.
Στέλνοντας τις ευχές στην κόρη της, η Κέιτ Χάντσον έγραψε στη δημοσίευσή της: «Η μικρή μου γίνεται σήμερα 7. Η γλυκιά μου, λαμπερή, σπιρτόζα, αστείρευτη ηλιαχτίδα μου. Είσαι το φως της ζωής μου. Σ' αγαπώ. Χρόνια πολλά».
