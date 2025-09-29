Η ΕΡΤ παρουσίασε το νέο πρόγραμμα και τις μεγάλες αλλαγές

Ήταν όλοι εκεί. Δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παραγωγοί, σεναριογράφοι. Ήταν και όλα τα στελέχη της Δημόσιας Τηλεόρασης, τα οποία με ιδιαίτερη ικανοποίηση άνοιξαν τα χαρτιά του προγράμματος για την φετινή σεζόν τα οποία ήταν πολλά και επεφύλασσαν εκπλήξεις. Όπως για παράδειγμα την είδηση ότι η ΕΡΤ2 γίνεται ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ με περιεχόμενο αποκλειστικά αθλητικό.Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ της νέας εποχής που όλα τα οφείλει στους ανθρώπους της. Στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη σημασία στους νέους δρόμους που ανοίγονται, στα μεγάλα βήματα προόδου αλλά και στην πρωτοπορία που διέπει όλα τα κανάλια. Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης, Βασίλης Θωμόπουλος, περιέγραψε τους άξονες πάνω στους οποίους κινείται ο ειδησεογραφικός τομέας της δημόσιας τηλεόρασης με φυσιογνωμία που βασίζεται στην εγκυρότητα, την αξιοπιστία, την πολυφωνία, την αντικειμενικότητα και την αλήθεια.Αναλυτικά, η ΕΡΤ για τη νέα σεζόν έχει ετοιμάσει και παρουσιάζει πολλά και ενδιαφέροντα.Επτά ημέρες την εβδομάδα, ενημέρωση και ειδήσεις στο ΕΡΤnews, το ειδησεογραφικό πανελλαδικό τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ. Με νέα οπτική ταυτότητα, που αποτυπώνει τα βασικά χαρακτηριστικά του, καθώς και 24ωρο αποκλειστικό πρόγραμμα, το ΕΡΤnews μεταφέρει με ταχύτητα και εγκυρότητα όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις.Η ειδησεογραφία παρουσιάζεται καθημερινά στα αναλυτικά δελτία ειδήσεων του ΕΡΤnews. Επιπλέον, κάθε μέρα, ενημερωτικές εκπομπές, εκπομπές έρευνας και πολιτικής επικαιρότητας, με καταξιωμένους δημοσιογράφους και με τη συνδρομή του πληρέστερου δικτύου ανταποκριτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καταγράφουν και αναλύουν όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους.Η ΕΡΤ1 αφιερωμένη πλέον στην ψυχαγωγία δημιουργεί ένα πρόγραμμα διαφορετικό. Με σειρές μυθοπλασίας, αλλά και διεθνείς συμπαραγωγές υψηλής αισθητικής, η ΕΡΤ1 βάζει τον πήχη ψηλά, ενώ τα ανανεωμένα πρωινά μαγκαζίνο, οι ψυχαγωγικές, μουσικές, ταξιδιωτικές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια προσφέρουν στους τηλεθεατές καθημερινή διασκέδαση κορυφαίων προδιαγραφών.: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 20:30 Η σειρά επέστρεψε στην ΕΡΤ1 για τρίτη σεζόν. Σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη, με τους Έμιλυ Κολιανδρή, Αποστόλη Τότσικα, Όλγα Μιχαλοπούλου, του Θανάση Πατριαρχέα και Κατερίνα Διδασκάλου»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:45 «Το παιδί», με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, έχει την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία. Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ντένια Στασινοπούλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αλεξία Καλτσίκη, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μάσχα κ.ά.»: Από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:45 Η νέα σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο Δημήτρη Αποστόλου έχει δυνατά ονόματα στο καστ: Κώστα Κόκλα, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργο Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, κ.ά.

»: Κάθε Πέμπτη, στις 22:45 Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο – διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, το «Απαραίτητο φως» αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία που εκτυλίσσεται σε δύο διαφορετικές εποχές. Παίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Καπουράνης, Δημήτρης Αλεξανδρής, Ευγενία Δημητροπούλου κ.ά»: Κάθε Παρασκευή, στις 22:15 Η αστυνομική-κοινωνική σειρά με τη σκηνοθετική σφραγίδα του σπουδαίου Μανούσου Μανουσάκη, συνεχίζεται με δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Στον δεύτερο κύκλο, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, στενός συνεργάτης του Μανούσου Μανουσάκη. Πρωταγωνιστούν οι: Θοδωρής Αθερίδης, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Γιάννης ΤσιμιτσέληςΈνα από τα σημαντικότερα και πιο αγαπημένα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας μεταφέρεται για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη από την ΕΡΤ σε μια διεθνή συμπαραγωγή κορυφαίων προδιαγραφών. «Η μεγάλη χίμαιρα», το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που σημάδεψε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX μέσα από μια φιλόδοξη τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη, προσφέροντας στο κοινό ένα συγκλονιστικό ταξίδι στα πάθη, τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα της ανθρώπινης ψυχής. Η σειρά διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, με τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δημήτρη Κίτσο, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννο Περλέγκα, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρη Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη και άλλους σημαντικούς ηθοποιούς, να αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν τους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.Η σειρά εποχής «Από ήλιο σε ήλιο» βασίζεται στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου, «Από ήλιο σε ήλιο», που αποτελείται από τα μέρη «Αποσπερίτης» και «Ανέσπερος». Η ιστορία μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από το τηλεοπτικό σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος. Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μαρθίλια Σβάρνα κ.ά.Η μίνι σειρά οκτώ (8) επεισοδίων «Αύριο» του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού, που χάνεται σ’ έναν ποταμό στην Ελλάδα. Με τους Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστο Λούλη, Θέμη Πάνου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Άννα ΚαλαϊτζίδουΜια δυνατή ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές θάλασσες, ζωντανεύει η μίνι σειρά οκτώ (8) επεισοδίων, «Θάλασσες μας χώρισαν», που βασίζεται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο της Σοφίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα. Πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν, Δήμητρα Ματσούκα, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Αθηνά Λιμπάντση.Η νέα σειρά σατιρική της ΕΡΤ «tv land» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου κα σενάριο Γιώργου Φειδά, που βασίζεται στο πρωτότυπο concept της Φρόσως Ράλλη και του Γιώργου Φειδά, έρχεται και μας αποκαλύπτει όσα κωμικοτραγικά συμβαίνουν στα παρασκήνια των τηλεοπτικών σειρών.Σε σενάριο Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου, και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, η σειρά «Το τελευταίο νησί» διαδραματίζεται στο σήμερα. Παίζουν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Καλλιμάνη κ.ά.» Με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 06:45». Με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 09:00» Με τον σεφ Ανδρέα Λαγό Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 14:00» Με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 15:00» Με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 09:00» Με την Κέλλυ Βρανάκη Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 16:00» Κάθε Σάββατο, στις 15:00, με μια διαφορετική μαμά σε ρόλο παρουσιάστριας» Mε την Ευγενία Σαμαρά Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 19:00» Με την Ίνα Ταράντου Κάθε Κυριακή, στις 15:00» Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη Κάθε Κυριακή, στις 22:00. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπάει κάθε Κυριακή, στις 22:00, στην «Αθλητική Κυριακή»!Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς υποδέχεται, και αυτή τη χρονιά, παρέες που γράφουν ιστορία κι έρχονται να τη μοιραστούν μαζί μας γεμίζοντας το στούντιο με όνειρα, αναμνήσεις, συγκίνηση, γέλιο και πολύ τραγούδι.» Η ξεχωριστή σειρά οκτώ μουσικών ντοκιμαντέρ «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» με την καταξιωμένη καλλιτέχνιδα Ηρώ Σαΐα στην παρουσίαση, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Πανονίδη και σενάριο- αρχισυνταξία Μαρίας Λούκα, έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ.Η μεγάλη είδηση είναι πως πλέον η ΕΡΤ2 γίνεται αθλητικό κανάλι. Όλες οι μεγάλες εγχώριες διοργανώσεις και τα πρωταθλήματα, αλλά και τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα ευρωπαϊκού και διεθνούς βεληνεκούς εκπέμπουν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Επίσης, ζωντανές αθλητικές εκπομπές, αθλητικά ντοκιμαντέρ, εκπομπές ευζωίας και ευεξίας, αλλά και ταινίες με αθλητικό περιεχόμενο.Θα μεταδοθούν τα κορυφαία ελληνικά πρωταθλήματα, ανδρών και γυναικών, στο μπάσκετ, την υδατοσφαίριση, το βόλεϊ, το χάντμπολ, το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, αλλά και διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου, εθνικών ομάδων και συλλόγων. Ακόμη αγώνες στίβου, κολύμβησης, καταδύσεων, κωπηλασίας, τένις, ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, καλλιτεχνικού πατινάζ. Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τα σημαντικότερα γεγονότα από τη δραστηριότητα όλων των ολυμπιακών αθλημάτων στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.Από την τρέχουσα σεζόν, το ERTFLIX αναβαθμίζεται με λειτουργίες παρόμοιες με εκείνες των σύγχρονων διεθνών πλατφορμών που βελτιώνουν την προσβασιμότητα, την ευκολία και την εξατομίκευση. Μεταξύ αυτών είναι ο γονικός έλεγχος, η off–line αποθήκευση περιεχομένου, οι υπενθυμίσεις, το προηγμένο σύστημα προτάσεων κ.ά.Παράλληλα, το ERTFLIX βρίσκεται κοντά στα άτομα με προβλήματα αναπηρίας στοχεύοντας διαρκώς στην απρόσκοπτη προσβασιμότητά τους στο περιεχόμενο της πλατφόρμας. Διαθέτει περισσότερες από 1.850 ώρες υποτιτλισμένου προγράμματος on demand, σειρές μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Έχει επίσης, περιεχόμενο με ακουστική περιγραφή. Διαρκής ανανέωση υπάρχει και σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο, καθιστώντας την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ σε έναν κόμβο ποικίλλων προγραμμάτων.Τέλος, η ΕΡΤ3 επιστρέφει δυναμικά με ένα πρόγραμμα πλούσιο, καινοτόμο και πιο ζωντανό από ποτέ, με φρέσκες ιδέες, θεματικές εκπομπές, δυναμική ενημέρωση και αφηγήσεις με κοινωνικό πρόσημο. Η ΕΡΤ3 γίνεται ακόμα πιο οικουμενική, προσβάσιμη και αυθεντική, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς σύνορα. Με εφαλτήριο την παράδοση, αλλά και με τολμηρή ματιά προς το μέλλον.