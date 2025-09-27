Ιωάννα Μαλέσκου για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Δεν ξέρεις τι κουβαλά ο καθένας στην ψυχή του, νιώθω ότι του λείπει αγάπη»
Ιωάννα Μαλέσκου για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Δεν ξέρεις τι κουβαλά ο καθένας στην ψυχή του, νιώθω ότι του λείπει αγάπη»
Έβλεπα τη συνέντευξη και ήθελα να τον αγκαλιάσω, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Δεν έκρυψε τη συγκίνησή της η Ιωάννα Μαλέσκου, βλέποντας τη συνέντευξη του Δημήτρη Ουγγαρέζου, όπου ο παρουσιαστής εξέφρασε τον πόνο του για την απώλεια των γονιών του. Μετά το απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η παρουσιάστρια ανέφερε πως τώρα, ακούγοντας τις δηλώσεις του καταλαβαίνει ότι μάλλον του λείπει η αγάπη και η ζεστασιά.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε για τον σκύλο του, Κούπερ και πόσο τον βοήθησε μετά τον θάνατο των γονιών του, ενώ εξήγησε πόσο του λείπουν χρόνο με τον χρόνο.
Δείτε το βίντεο
Ακούγοντάς τον, η Ιωάννα Μαλέσκου θέλησε να σχολιάσει: «Μας συγκίνησε αυτό που είπε και για τον Κούπερ. Εγώ καταλαβαίνω, χωρίς να το προσωποποιώ. Μου στοίχισε και μένα πάρα πολύ. Αλλά δεν έχω βιώσει αυτή την απώλεια των γονιών. Σας το λέω εγώ, που έχω διαφωνήσει άπειρες φορές μαζί του, δεν ξέρεις τι κουβαλά ο καθένας μέσα στη ψυχή του».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μάλλον, έχει ανάγκη την αγάπη και τη ζεστασιά, ενώ ανέφερε πως θα ήθελε πολύ να τον πάρει μια αγκαλιά. «Δεν ξέρεις τι έχει όταν κλείνει η πόρτα… Έβλεπα τη συνέντευξη και ήθελα να τον αγκαλιάσω. Ήθελα να του πω ότι σε καταλαβαίνουμε… Νιώθω ότι του λείπει αγάπη, η ζεστασιά και μια αγκαλιά».
