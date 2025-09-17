Ιωάννα Μαλέσκου για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της: «Γιατί να δώσω απάντηση για κάτι που δεν αφορά κανέναν;»

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Μαλέσκου εξήγησε ότι όπως προστάτευε πάντα την προσωπική ζωή και την οικογένειά της από τα «φώτα» της δημοσιότητας, έτσι κάνει και τώρα που απασχολεί για το εάν περνάει κρίση με τον σύζυγό της:

».

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν θα δώσει δημόσια απαντήσεις στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να χωρίζει:

«

».