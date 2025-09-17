Ιωάννα Μαλέσκου για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της: «Γιατί να δώσω απάντηση για κάτι που δεν αφορά κανέναν;»
Είμαστε μια χαρά στην οικογένειά μου, σχολίασε η παρουσιάστρια
Στις φήμες που θέλουν την Ιωάννα Μαλέσκου να περνά κρίση στη σχέση με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, αναφέρθηκε η παρουσιάστρια, τονίζοντας ότι δεν σκοπεύει να τοποθετηθεί δημόσια για θέματα που αφορούν στην προσωπική της ζωή.
Η Ιωάννα Μαλέσκου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, όπου μίλησε για τη βάφτιση της κόρης της, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Η ίδια αναφέρθηκε σε ένα βίντεο με εκείνη και τον σύζυγό της από τη δεξίωση μετά το μυστήριο, το οποίο είχε προκαλέσει τις φήμες χωρισμού.
Σχετικά με τα όσα έχουν ειπωθεί τελευταία για τη βάφτιση του παιδιού της και τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Δανιά, η παρουσιάστρια είπε: «Τα σχόλια που έγιναν μετά τη βάφτιση δεν με στεναχώρησαν, αλλά δεν με άφησαν και ανεπηρέαστη. Με προβλημάτισε. Με χαλάει όταν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να αμαυρώσουν και να χαλάσουν, να μετατοπίσουν την προσοχή και τον χαρακτήρα μιας συγκεκριμένης και πολύ ιερής για μένα μέρας, όπως της ημέρας της βάφτισης και της μικρής γιορτής που φτιάξαμε για το παιδάκι μας, με μια διάθεση να μπουν στο αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο ζευγάρι».
Στη συνέχεια, η Ιωάννα Μαλέσκου εξήγησε ότι όπως προστάτευε πάντα την προσωπική ζωή και την οικογένειά της από τα «φώτα» της δημοσιότητας, έτσι κάνει και τώρα που απασχολεί για το εάν περνάει κρίση με τον σύζυγό της: «Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το ότι το θεωρώ πολύ κακό, είναι πολύ άσχημο όταν οι άνθρωποι προσπαθούν σώνει και ντε να σε κάνουν να απαντήσεις για κάτι – είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει – σώνει και ντε να σου βγάλουν μια απάντηση. Το θεωρώ εκβιαστικό όταν γίνεται τόσο έντονα και πιεστικά. Η γραμμή μου, η διάθεση μου ήταν πάντα να προστατεύω οτιδήποτε με αφορά, προσωπικά, φιλικά και επαγγελματικά. Έχω δείξει ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει για να μιλάει. Αν θέλω να μοιραστώ κάτι θα το μοιραστώ και σκέφτομαι ευχάριστα».
Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν θα δώσει δημόσια απαντήσεις στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να χωρίζει: «Δεν θα κάτσω να αναλύω τις φήμες που βγαίνουν ενίοτε, γιατί βγαίνουν για όλους. Επειδή έχω δώσει τις κόκκινες γραμμές μου, με την έννοια ξέρω ότι και εγώ κάνω εκπομπή που μπορεί να θίξει θέματα σχέσεων, η στάση μου είναι όσο όσο. Γιατί να πρέπει η προσωπική μας ζωή να αφορά στον κόσμο; Γιατί να δώσουμε απαντήσεις; Δεν με σεβάστηκαν οι άνθρωποι του χώρου. Γιατί να δώσω απάντηση για κάτι που δεν αφορά κανέναν; Αφορά μόνο τη δική μας οικογένεια. Αν έχω να πω κάτι για τη ζωή μου, θα το πω και όχι επειδή νιώθω ότι μου το επιβάλλουν να δώσω μια απάντηση. Δεν έχω να πω κάτι. Είμαστε μια χαρά στην οικογένειά μου και εγώ είμαι μια χαρά. Είναι μια μεγάλη πίεση που σκάει στην οικογένεια μου».
