Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Οι άνθρωποι ασχολούνται μόνο με τα κιλά μου, δεν έχουν να πουν κάτι άλλο
Η κακία, η ανασφάλεια και η θλίψη των ανθρώπων είναι ανίκητη, πρόσθεσε
Για την προσωπική της ζωή, τα σχόλια που δέχεται στα social media και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον έρωτα μίλησε η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, η τραγουδίστρια που έγινε viral με την πρόσφατη εμφάνισή της ως γοργόνα. Η «γκουρού του έρωτα» όπως την αποκαλούν οι θαυμαστές της αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προκάλεσε η τελευταία της εμφάνιση, αλλά και στις συμβουλές που δίνει για τις σχέσεις και τα ραντεβού.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», η Χρυσηίδα Γκαγκούτη εξήγησε αρχικά από πού προέρχεται το ψευδώνυμο «γκουρού του έρωτα». «Με αποκαλούν γκουρού του έρωτα, επειδή ντύθηκα γκουρού και είπα τα παράπονά μου για τις εφαρμογές γνωριμιών», ανέφερε. Ανέφερε μάλιστα, τη δική της συμβουλή: «Μη βγαίνετε ραντεβού. Γνωρίστε ανθρώπους, κάντε μεγάλες παρέες κάνοντας φλερτ. Εγώ με τον σύντροφό μου δεν έχω βγει ποτέ ραντεβού. Γνωριστήκαμε στη συναυλία μου».
Ένα από τα σχόλια που την ενόχλησαν αφορούσε την ανατροφή της. «Είμαι από μονογονεϊκή οικογένεια. Με έχει μεγαλώσει η μητέρα μου. Η κακία, η ανασφάλεια και η θλίψη των ανθρώπων είναι ανίκητη», σημείωσε κλείνοντας.
Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αναφέρθηκε επίσης στα σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της και το σώμα της: «Ποιος άνθρωπος δεν έχει κόμπλεξ; Εμένα η δική μου άμυνα είναι το χιούμορ. Απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί ντρεπόμαστε. Οι άνθρωποι ασχολούνται μόνο με τα κιλά μου, δεν έχουν να πουν κάτι άλλο».
