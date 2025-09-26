Κόνι Μεταξά: Η αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της - Δείτε βίντεο
Κόνι Μεταξά: Η αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της - Δείτε βίντεο
Η ηθοποιός άφησε πίσω την ξανθιά απόχρωση που είχε υιοθετήσει στα μαλλιά της
Μια αλλαγή έκανε στην εμφάνισή της η Κόνι Μεταξά. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το νέο της λουκ μέσω ενός βίντεο στα social media.
Από το χαρακτηριστικό ξανθό, που είχε υιοθετήσει, τώρα η Κόνι Μεταξά έβαψε τα μαλλιά της καστανά και δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.
Oι θαυμαστές της έσπευσαν να την αποθεώσουν στα σχόλια, σημειώνοντας πως το νέο μαλλί της πάει πολύ. «Επιτέλους, ωραία μαλλιά», της έγραψε κάποιος, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Γεια σου Κόνι κουκλάρα».
Δείτε το νέο της λουκ
Από το χαρακτηριστικό ξανθό, που είχε υιοθετήσει, τώρα η Κόνι Μεταξά έβαψε τα μαλλιά της καστανά και δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.
Oι θαυμαστές της έσπευσαν να την αποθεώσουν στα σχόλια, σημειώνοντας πως το νέο μαλλί της πάει πολύ. «Επιτέλους, ωραία μαλλιά», της έγραψε κάποιος, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Γεια σου Κόνι κουκλάρα».
Δείτε το νέο της λουκ
Ειδήσεις σήμερα:
Αδωνις Γεωργιάδης: Η υποκρισία των αριστερών, ζήτησαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όχι ο Ρούπος για την ελληνική
Ο Καντάφι εκδικείται από τον... τάφο του τον Σαρκοζί και τη Δύση - Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Αδωνις Γεωργιάδης: Η υποκρισία των αριστερών, ζήτησαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όχι ο Ρούπος για την ελληνική
Ο Καντάφι εκδικείται από τον... τάφο του τον Σαρκοζί και τη Δύση - Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα