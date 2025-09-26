Κόνι Μεταξά: Η αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της - Δείτε βίντεο
Κόνι Μεταξά: Η αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της - Δείτε βίντεο

Η ηθοποιός άφησε πίσω την ξανθιά απόχρωση που είχε υιοθετήσει στα μαλλιά της

Κόνι Μεταξά: Η αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της - Δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Μια αλλαγή έκανε στην εμφάνισή της η Κόνι Μεταξά. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το νέο της λουκ μέσω ενός βίντεο στα social media.

Από το χαρακτηριστικό ξανθό, που είχε υιοθετήσει, τώρα η Κόνι Μεταξά έβαψε τα μαλλιά της καστανά και δημοσίευσε  βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok. 

Oι θαυμαστές της έσπευσαν να την αποθεώσουν στα σχόλια, σημειώνοντας πως το νέο μαλλί της πάει πολύ. «Επιτέλους, ωραία μαλλιά», της έγραψε κάποιος, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Γεια σου Κόνι κουκλάρα».

Δείτε το νέο της λουκ
@kmetaxa

🤍 #lefta

♬ original sound - Konnie Metaxa

Ιωάννα Μαρίνου
