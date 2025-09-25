Κωστέτσος για το σήμα της εταιρείας του: Θα καταθέσω νέα ασφαλιστικά μέτρα, δεν μπορεί κάποιος να βγάζει χρήματα εις βάρος μου
Άτομα της δουλειάς μου χρησιμοποιούν το λογότυπό μου, υποστήριξε ο σχεδιαστής μόδας
Στην κατάθεση νέων ασφαλιστικών μέτρων θα προχωρήσει ο Βασίλειος Κωστέτσος σχετικά με το σήμα της εταιρείας του. Ο σχεδιαστής μόδας κατέθεσε ήδη ασφαλιστικά μέτρα την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου κατά ιδιοκτήτριας εταιρείας ρούχων με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, χρησιμοποιούσε το διεθνές σήμα του για την πώληση ρούχων. Σε νέες δηλώσεις του, διευκρίνισε ότι ετοιμάζει νέες νομικές κινήσεις κατά άλλων προσώπων, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει πλέον και αποζημίωση.
Όπως είπε στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου: «Έπεται και συνέχεια, διότι σήμερα μου στείλανε και άλλα, και μάλιστα από άτομα της δουλειάς μου που χρησιμοποιούν το VK. Θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Μόλις γυρίσω στην Αθήνα θα καταθέσουμε καινούργια ασφαλιστικά μέτρα με τον δικηγόρο μου διότι είναι απαράδεκτο και προκαλείται και σύγχυση στον κόσμο. Ο περισσότερος κόσμος το VK το έχει στο μυαλό του ως Vasileios Kostetsos. Αυτή τη φορά δεν ζητήσαμε κάποια αποζημίωση. Την επόμενη φορά όμως, τίθεται θέμα αποζημίωσης και εκμετάλλευσης του λογότυπού μου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Βασίλειος Κωστέτσος εξέφρασε επίσης την έντονη δυσαρέσκειά του, δηλώνοντας ότι δεν είναι σωστό να εκμεταλλεύεται κάποιος το brand, το λογότυπο και τη δουλειά του για τα οποία έχει δουλέψει από 14 ετών. «Δεν είναι ωραίες αυτές οι διαδικασίες. Για πράγματα όπως το brand μου, όπως το λογότυπό μου, όπως η δουλειά μου, όπως οι δημιουργίες μου, που έχω δουλέψει χρόνια από 14 χρονών παιδάκι, δεν μπορεί κάποιος να τα εκμεταλλεύεται και να βγάζει χρήματα εις βάρος μου. Δε μου αρέσει όλο αυτό, γιατί είναι κάτι που δε θα έκανα ποτέ εγώ», τόνισε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
