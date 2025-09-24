Αγγελική Ηλιάδη για Καίτη Γκρέυ: Έχω κάνει μία συζήτηση για να γίνει σίριαλ η ζωή της γιαγιάς μου και να την υποδυθώ εγώ

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την υπόθεση εγκλεισμού του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο» και της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του, με εκείνη να υποστηρίζει ότι θα ήταν προτιμότερο να μην είχε πάρει δημοσιότητα το θέμα.

σημείωσε.