Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: Πορευόμαστε μαζί χωρίς να μας επηρεάζει η απόσταση
Είμαστε πολύ καλά, είπε μιλώντας για τη μεταγραφή του συντρόφου της στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Για το πώς το νέο επαγγελματικό βήμα του Φώτη Ιωαννίδη, επηρεάζει τη σχέση τους μίλησε η Ελένη Βουλγαράλη. Ο ποδοσφαιριστής και σύντροφος της ραδιοφωνικής παραγωγού πήρε μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό, με το ζευγάρι να βιώνει πλέον μια νέα πραγματικότητα. Όπως εξήγησε η ίδια, συνεχίζουν την κοινή τους πορεία, χωρίς να επηρεάζονται από την απόσταση.
«Η απόσταση δεν έχει επηρεάσει τη σχέση μας. Πορευόμαστε μαζί με τον σύντροφό μου και είμαστε πολύ καλά», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.
Η Ελένη Βουλγαράκη ρωτήθηκε επίσης για το βίντεο που δημοσίευσε πρόσφατα στο οποίο αναφερόταν στην «εμετική ηλιθιότητα». Η συγκριμένη ανάρτηση, εξήγησε, ήταν μια ευγενική υπενθύμιση προς όσους αφιερώνουν χρόνο σε προσβλητικά σχόλια.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Το ποστ που έκανα ήταν μια ευγενική υπενθύμιση για τους ανθρώπους που ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους στο να μπουν να γράψουν κάτι προσβλητικό ή να στείλουν μια κατάρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τόσο κακά σχόλια. Ειδικά όταν βλέπω γυναίκες να το κάνουν αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό. Εγώ ζω μια πολύ ευτυχισμένη ζωή ακόμα και αν ξοδεύουν τον χρόνο τους για να μου γράψουν κάτι πάρα πολύ κακό».
