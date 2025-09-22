Η Μαρία Ανδρούτσου αναβίωσε μια σκηνή από τις «Σαββατογεννημένες» - Δείτε το βίντεο
Η Μαρία Ανδρούτσου αναβίωσε μια σκηνή από τις «Σαββατογεννημένες» - Δείτε το βίντεο
21 χρόνια μετά το τέλος της κωμικής σειράς, η ηθοποιός υποδύθηκε ξανά την «Τάμμυ»
Πίσω στον χρόνο γύρισε η Μαρία Ανδρούτσου τους θαυμαστές της. Η ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της «Τάμμυ» στη σειρά «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη, αναβίωσε πρόσφατα τον χαρακτήρα, 21 χρόνια μετά το τέλος της κωμωδίας.
Η ηθοποιός, μέσα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε TikTok, ξαναπαίζει μια σκηνή της σειράς με τη μακιγιέζ, την οποία είχε ενσαρκώσει τότε η Βασιλική Ανδρίτσου. Το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, ξεπερνώντας τα 20.000 likes.
Δείτε το βίντεο
«Παραμένει το ίδιο γλυκούλα», «ο πιο αγαπημένος ρόλος», «καλέ δεν έχει περάσει μισός χρόνος από πάνω της», ήταν μερικά από τα σχόλια των θαυμαστών της κάτω από το κλιπ.
Δείτε κάποια σχόλια
Η ηθοποιός, μέσα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε TikTok, ξαναπαίζει μια σκηνή της σειράς με τη μακιγιέζ, την οποία είχε ενσαρκώσει τότε η Βασιλική Ανδρίτσου. Το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, ξεπερνώντας τα 20.000 likes.
Δείτε το βίντεο
@eleftheria_kontogeorgi
@marian 😎 #fyyyyyyyyyyyyyyyy #fyy #fyp #savvatogenimenes #greekseries♬ πρωτότυπος ήχος - gatii
Δείτε κάποια σχόλια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα