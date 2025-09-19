Ο Γιώργος Κακοσαίος αποκάλυψε ότι είναι σε σχέση τα τελευταία τέσσερα χρόνια: «Ζω στο φουλ τα συναισθήματά μου»
Ο τραγουδιστής μίλησε για τον έρωτα και εξήγησε ποια στοιχεία τον τραβάνε σε μια γυναίκα
Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο Γιώργος Κακοσαίος, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε σχέση εδώ και τέσσερα χρόνια. Ο τραγουδιστής εξέφρασε τον έρωτά του, ενώ σημείωσε πως «ζει τα συναισθήματά του στο φουλ».
Μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ!, ο Γιώργος Κακοσαίος αρχικά, τόνισε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή ενός ανθρώπου. «Ο έρωτας παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Όταν είσαι ερωτευμένος και υπάρχει ανταπόκριση, είσαι πολύ ενθουσιασμένος. Στην καθημερινότητά σου τα κάνεις όλα με παραπάνω χαρά. Το ζήτημα είναι αν ο άνθρωπος που θέλεις δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου. Τότε χάνεις αυτό το χαμόγελο», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σχέση του, λέγοντας πως φροντίζει πάντα να εκφράζει τα συναισθήματά του στη σύντροφό του. «Χαμογελάω εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου. Ζω στο φουλ τα συναισθήματά μου και τα εκφράζω στον άνθρωπό μου. Είναι ωραίο να λες στη σύντροφό σου "θέλω να είμαι μαζί σου". Νομίζω ότι στον έρωτα είναι όλα για όλα. Θα μου πεις "τι έχεις προλάβει να ζήσεις μόλις στα 25 σου;". Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου», σημείωσε.
Τέλος, εξήγησε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που τον κερδίζουν σε μία γυναίκα. «Καταρχάς με κερδίζει αμέσως το καθαρό βλέμμα και σίγουρα το να είναι ευγενική και να μου εμπνέει εμπιστοσύνη», είπε κλείνοντας.
