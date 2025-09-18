Κέλλυ Κελεκίδου για Νίκο Κουρκούλη: Δεν με απασχολούν καθόλου τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Αν θα ενοχλούμουν με κάτι που γράφεται, αυτό θα είχε να κάνει μόνο με τα παιδιά μου, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς θέλουν την Κέλλυ Κελεκίδου και τον Νίκο Κουρκούλη να χωρίζουν, σχολίασε η τραγουδίστρια, δηλώνοντας πως δεν ενοχλείται με αυτά.
Η Κέλλυ Κελεκίδου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, και μεταξύ άλλων μίλησε για τη γνωριμία με τον σύζυγό της.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξήγησε πως δεν επηρεάζεται από φήμες που αφορούν στην προσωπική της ζωή: «Με τον Νίκο γνωριστήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν με απασχολούν καθόλου τα δημοσιεύματα περί χωρισμού. Αν θα μπορούσα κάπου να ενοχληθώ, θα ήταν μόνο κάτι που να έχει να κάνει με τα παιδιά μου. Ό,τι άλλο γράφεται δεν με απασχολεί και δεν με αφορά, τα έχουμε καλά με όλους».
