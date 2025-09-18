Κέλλυ Κελεκίδου για Νίκο Κουρκούλη: Δεν με απασχολούν καθόλου τα δημοσιεύματα περί χωρισμού

Αν θα ενοχλούμουν με κάτι που γράφεται, αυτό θα είχε να κάνει μόνο με τα παιδιά μου, πρόσθεσε η τραγουδίστρια