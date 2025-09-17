Σάμιουελ Τζάκσον για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Το να δουλέψω μαζί του ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα
Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί το 2014 στην ταινία  «Captain America: The Winter Soldier»

Το δικό του «αντίο» στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στα 89 του χρόνια, θέλησε να πει ο Σάμιουελ Τζάκσον με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Captain America: The Winter Soldier». Ο Τζάκσον θυμήθηκε τη συνύπαρξή τους στη μεγάλη οθόνη, δηλώνοντας πως επρόκειτο για ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, δημοσιεύοντας παράλληλα  ένα κοινό τους στιγμιότυπο από το φιλμ του 2014. 

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: «Το να δουλέψω μπροστά στην κάμερα με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μερικές φορές οι ήρωές σου δεν σε απογοητεύουν και είναι πραγματικά τόσο σπουδαίοι όσο τους φανταζόσουν».

Δείτε την ανάρτηση του Σάμιουελ Τζάκσον



