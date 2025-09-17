Όσα δεν λέει με λόγια, η Μελάνια τα λέει με τα καπέλα της: Από την ορκωμοσία Τραμπ στην επίσκεψη στο Λονδίνο
Εργαλεία ανάδειξης του προσωπικού της στυλ, τρόπος να δηλώσει ισχύ και εξουσία, αλλά και να μιλήσει με τη διπλωματία της μόδας τα statement καπέλα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ
Ως εργαλείο στυλιστικής επικοινωνίας χρησιμοποιεί η Μελάνια Τραμπ τα… καπέλα της. Στο Λονδίνο, όπου συνοδεύει στο επίσημο ταξίδι του τον σύζυγό της, το εντυπωσιακό μωβ καπέλο της αποτελεί ήδη αντικείμενο αναλύσεων από τους ειδικούς γύρω από την διπλωματία του στυλ, ενώ το ίδιο είχε συμβεί και πριν από λίγους μήνες με το αυστηρό μαύρο καπέλο που φορούσε στην ορκωμοσία του Αμερικανού Προέδρου.
Όπως λένε η Μελάνια Τραμπ χρησιμοποιεί τα καπέλα της ως ισχυρά εργαλεία στυλιστικής επικοινωνίας, συνδυάζοντας κομψότητα, πολιτική δήλωση αλλά και παράλληλα βάζει τη σφραγίδα της προσωπικότητάς της. Συνεπώς, κάθε άλλο παρά τυχαίες επιλογές είναι.
Επίσκεψη στο Λονδίνο: Διπλωματία μέσω μόδας
Κατά την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο η Μελάνια επέλεξε ένα γκρι Dior Haute Couture κοστούμι με λαιμόκοψη και ζώνη, συνδυασμένο με το μωβ- βιολετί καπέλο από μάλλινο ύφασμα. Η επιλογή του καπέλου, που προσέφερε έντονη αντίθεση στο μονόχρωμο σύνολο, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εντυπωσιακή της εμφάνιση- ήταν το. Η χρήση βρετανικών και ευρωπαϊκώνοίκων, όπως η Burberry και η Dior, υποδηλώνει σεβασμό προς την τοπική μόδα και ενίσχυση της διπλωματικής εικόνας της.
Όπως γράφει η Vogue, η εμφάνιση της Μελάνια ταίριαζε με αυτή της Κέιτ Μίντλετον, η οποία παρέμεινε πιστή στην αγαπημένη της βασιλική εμφάνιση με ένα μπορντό φόρεμα-παλτό από την Emilia Wickstead, ένα ταιριαστό καπέλο από την βρετανική μάρκα Jane Taylor και μία τσάντα Chanel με χερούλι. Το καπέλο της Μελάνιας ταίριαζε επίσης με την απόχρωση της γραβάτας του συζύγου της.
Η ορκωμοσία του 2025: Μυστήριο και εξουσία
Στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, η Μελάνια είχε επιλέξει ένα ναυτικό μπλε καπέλο boater με φαρδύ γείσο, σχεδιασμένο από τον Eric Javits. Το καπέλο, που σκίαζε το πρόσωπό της, προσέδιδε μια αίσθηση αποστασιοποίησης και αυστηρότητας, έγραφε τότε ο Guardian, απομακρύνοντάς την από την παραδοσιακή εικόνα της Πρώτης Κυρίας ως φιλόξενης και προσιτής φιγούρας. Η επιλογή αυτή ερμηνεύθηκε ως δήλωση ισχύος και ελέγχου, ενισχύοντας την εικόνα του συζύγου της ως ισχυρού ηγέτη.
Τα καπέλα της Μελάνιας Τραμπ λειτουργούν ως σύμβολα που ενισχύουν την πολιτική και προσωπική της εικόνα. Είτε πρόκειται για την αποστασιοποίηση στην ορκωμοσία είτε για την διπλωματική ευγένεια στο Λονδίνο, οι επιλογές της αναδεικνύουν την ικανότητά της να χρησιμοποιεί τη μόδα ως μέσο επικοινωνίας και στρατηγικής.
Φωτογραφίες: Getty images / Ideal Image
