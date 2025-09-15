Έιμι Λου Γουντ: Σε σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Film Club», Άνταμ Λονγκ
Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του με μερικές τρυφερές χειρονομίες τη βραδιά της απονομής των Emmy
Μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς στα φετινά τηλεοπτικά βραβεία Emmy ήταν αυτή της Έιμι Λου Γουντ, η οποία όχι μόνο πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στην απονομή, αλλά και επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον ηθοποιό Άνταμ Λονγκ.
Η 31χρονη ηθοποιός του «White Lotus» και ο 34χρονος πρωταγωνιστής του «Bancroft» απαθανατίστηκαν να είναι ιδιαίτερα τρυφεροί ο ένας με τον άλλο, ενώ κάθονταν στις θέσεις του κοινού μέσα στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, με τον Άνταμ Λονγκ να αγγίζει το πόδι της, ενώ εκείνη κρατούσε το χέρι του. Αν και δεν φωτογραφήθηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί, οι δυο τους τράβηξαν τα βλέμματα στην αίθουσα.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε με στράπλες ροζ σατέν δημιουργία του Alexander McQueen, με ουρά και αποκαλυπτικό ντεκολτέ, ολοκληρώνοντας το λουκ της με ροζ γόβες. Από τη δική του πλευρά, ο Άνταμ Λονγκ πέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι.
Μετά την τελετή, το ζευγάρι διασκέδασε στο πάρτι του HBO Max στα San Vicente Bungalows στο Δυτικό Χόλιγουντ. Οι πρώτες φήμες για το ειδύλλιο ξεκίνησαν τον Ιούνιο, όταν οι δύο ηθοποιοί εντοπίστηκαν σε καφέ του Λονδίνου. Η σχέση τους παίρνει πλέον επίσημο χαρακτήρα, λίγους μήνες πριν την πρεμιέρα της νέας σειράς του BBC Three, «Film Club», όπου οι δυο τους υποδύονται ένα ζευγάρι.
Aimee Lou Wood confirms romance with ‘Film Club’ co-star Adam Long at Emmys 2025 https://t.co/3ny4pCUEJH pic.twitter.com/fWD8eRzKvr— Page Six (@PageSix) September 15, 2025
