Μαρίνα Σπανού: Εγώ και το μαύρο μου μαγιό, έγραψε η τραγουδίστρια από τη θάλασσα
Η τραγουδίστρια αποχαιρετά το καλοκαίρι με εικόνες της από την παραλία

Γεωργία Κοτζιά
Μια σειρά φωτογραφιών της με μαύρο μαγιό από τη θάλασσα ανάρτησε η Μαρίνα Σπανού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τραγουδίστρια πόζαρε με ολόσωμο μαγιό και μπικίνι σε διαφορετικά σημεία και στη συνέχεια δημοσίευσε τα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλοκαιρινές φιγούρες ή αλλιώς εγώ και το μαύρο μου μαγιό».

Γεωργία Κοτζιά
