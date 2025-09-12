Μαρίνα Σπανού: Εγώ και το μαύρο μου μαγιό, έγραψε η τραγουδίστρια από τη θάλασσα
Μαρίνα Σπανού: Εγώ και το μαύρο μου μαγιό, έγραψε η τραγουδίστρια από τη θάλασσα
Η τραγουδίστρια αποχαιρετά το καλοκαίρι με εικόνες της από την παραλία
Μια σειρά φωτογραφιών της με μαύρο μαγιό από τη θάλασσα ανάρτησε η Μαρίνα Σπανού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η τραγουδίστρια πόζαρε με ολόσωμο μαγιό και μπικίνι σε διαφορετικά σημεία και στη συνέχεια δημοσίευσε τα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλοκαιρινές φιγούρες ή αλλιώς εγώ και το μαύρο μου μαγιό».
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε την ανάρτησή της
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
