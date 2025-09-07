Η Πέγκυ Ζήνα αποκάλυψε το παρασκήνιο της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Μητροπάνο: «Είχα αποφασίσει να σταματήσω για λίγο τη δουλειά»
Η τραγουδίστρια σκεφτόταν να αφήσει για λίγο το τραγούδι, προκειμένου να κάνει ένα παιδί, όμως η σύζυγος του Δημήτρη Μητροπάνου την έκανε να αλλάξει γνώμη
Για τη σημαντικότερη συνεργασία της καριέρας της με τον Δημήτρη Μητροπάνο μίλησε η Πέγκυ Ζήνα, αποκαλύπτοντας παράλληλα πώς η πρόταση αυτή συνέπεσε με την απόφασή της να κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική για να ασχοληθεί με την οικογένειά της.
Η τραγουδίστρια ήταν πρόσφατα καλεσμένη στο ραδιόφωνο του Ρυθμού και στην εκπομπή της Μαρίας Γεωργάκαινα, όπου και περιέγραψε την εμπειρία της. Απόσπασμα των δηλώσεών της προβλήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;». «Είχα φτάσει σε ένα πολύ ωραίο σημείο την καριέρα μου, όταν ήταν να γίνω μαμά. Μάλιστα, είχα αποφασίσει να σταματήσω για λίγο τη δουλειά. Σκεφτόμουν μήπως αυτοί οι γρήγοροι ρυθμοί δεν με αφήνουν να γίνω μαμά. Εκεί λοιπόν που είχα αποφασίσει να μη δουλέψω τον χειμώνα, χτύπησε το τηλέφωνό μου από τη γυναίκα του Δημήτρη Μητροπάνου για να δουλέψουμε μαζί τον χειμώνα», είπε χαρακτηριστικά.
Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι η στάση αυτή τη βοήθησε να απαλλαγεί από κάθε άγχος, με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος στη δεύτερη σεζόν χωρίς να χρειαστεί προσπάθεια. «Έτσι μου έφυγε κάθε άγχος και τη δεύτερη σεζόν έμεινα έγκυος χωρίς καν προσπάθεια. Τέτοια ευλογία μου έφερε. Έμεινα έγκυος τέλος Ιανουαρίου και τέλος Μαρτίου που κλείσαμε το σχήμα για να πάμε στην Κύπρο για συναυλίες, του είπα ότι επειδή δεν έχω κλείσει ακόμα τους τρεις μήνες, να μην το πούμε σε κανέναν, να το κρατήσουμε μεταξύ μας. Το μαγαζί είχε 3000 άτομα και βγήκε και το ανακοίνωσε σε όλους στο μικρόφωνο», περιέγραψε.
Στη συνέχεια, εξήγησε όλο το παρασκήνιο της πρότασης που δέχτηκε. «Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Μου χτυπάει λοιπόν την πόρτα ο Θεός για τη σπουδαιότερη συνεργασία της ζωής μου τη στιγμή που θέλω να κάνω ένα διάλειμμα. Μου είχε πει τότε η Βένια, η σύζυγος του Δημήτρη Μητροπάνου "Πεγκούλα, να κάνεις παιδάκι όποτε θέλεις αλλά, από προσωπική πείρα άκου τι θα σου πω. Μη σταματήσεις να δουλεύεις για να ηρεμήσεις και να κάνεις παιδί, γιατί θα σου κατσικωθεί ένα άγχος στο κεφάλι ότι έχεις σταματήσει γι’ αυτόν τον λόγο. Θα συνεχίσεις κανονικά να δουλεύεις και αν ο Θεός το θέλει και σου στείλει παιδί, εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί. Κι εμείς έχουμε την οικογένεια πάνω από όλα"», ανέφερε η Πέγκυ Ζήνα.
