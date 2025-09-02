Η Κλόι Γκρέις Μορέτζ παντρεύτηκε με την Κέιτ Χάρισον
Η Κλόι Γκρέις Μορέτζ παντρεύτηκε με την Κέιτ Χάρισον
Η ηθοποιός και το μοντέλο έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας
Παντρεύτηκε η ηθοποιός Κλόι Γκρέις Μορέτζ με το μοντέλο Κέιτ Χάρισον τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, σχεδόν οκτώ μήνες μετά τον αρραβώνα τους.
«Ένα μεγάλο μέρος του γάμου είναι να μοιραστούμε πράγματα που αγαπάμε εγώ και η Κέιτ με όλους τους καλεσμένους», δήλωσε η Μορέτζ στο περιοδικό «Vogue» πριν από τον γάμο της. «Οπότε, έχουμε οργανώσει ψάρεμα, ιππασία και πόκερ. Η Κέιτ έφτιαξε μία επιφάνεια πόκερ η ίδια, οπότε θα το απολαύσουμε. Η δεύτερη μέρα θα περιλαμβάνει χορό και άλλα» πρόσθεσε.
Το ζευγάρι φόρεσε ρούχα σχεδιασμένα από τον οίκο Louis Vuitton. Η Κλόι Γκρέις Μορέτζ επέλεξε νυφικό σε γαλάζια απόχρωση, ενώ η σύζυγός της έβαλε ένα σε λευκό χρώμα. Μετά την τελετή, η ηθοποιός εμφανίστηκε με λευκό κοστούμι συνδυασμένο με καπέλο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Απλώς νιώθω ότι είναι σαν εμένα», είπε η Μορέτζ για τη σύζυγό της και συμπλήρωσε: «Ποτέ δεν φαντάστηκα ένα παραδοσιακό νυφικό όταν ήμουν μικρή, οπότε όταν αρχίσαμε να μιλάμε για το πώς θα είναι, ήξερα ότι θα κάνω κάτι μη παραδοσιακό, δεν θα φορέσω λευκό και θα έχει διαφορετική αίσθηση, και νομίζω ότι πραγματικά το έχει».
«Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο – εκτός από το ότι θα είμαστε παντρεμένοι – είναι εκείνη η πρώτη στιγμή της εμφάνισης», δήλωσε η Χάρισον πριν από τον γάμο. «Να μην έχουμε ιδέα πώς θα δείχνουν τα φορέματά μας, θα είναι τόσο ξεχωριστό. Αυτό το φόρεμα σε κάνει να νιώθεις έτοιμος. Αυτός ο σχεδιασμός είναι τέλειος. Είμαι έτοιμη!» σημείωσε.
Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2018 και η σχέση τους αποκαλύφθηκε όταν τις είδαν να φιλιούνται στο Μαλιμπού. Για την επιλογή του να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, η Κλόι Γκρέις Μορέτζ είχε αναφέρει σε συνέντευξή της το 2022 στο «iNews»: «Μου αρέσει να κρατάω την προσωπική μου ζωή προσωπική. Είμαι σε μια μακροχρόνια σχέση. Και το απολαμβάνω πολύ».
«Ένα μεγάλο μέρος του γάμου είναι να μοιραστούμε πράγματα που αγαπάμε εγώ και η Κέιτ με όλους τους καλεσμένους», δήλωσε η Μορέτζ στο περιοδικό «Vogue» πριν από τον γάμο της. «Οπότε, έχουμε οργανώσει ψάρεμα, ιππασία και πόκερ. Η Κέιτ έφτιαξε μία επιφάνεια πόκερ η ίδια, οπότε θα το απολαύσουμε. Η δεύτερη μέρα θα περιλαμβάνει χορό και άλλα» πρόσθεσε.
Το ζευγάρι φόρεσε ρούχα σχεδιασμένα από τον οίκο Louis Vuitton. Η Κλόι Γκρέις Μορέτζ επέλεξε νυφικό σε γαλάζια απόχρωση, ενώ η σύζυγός της έβαλε ένα σε λευκό χρώμα. Μετά την τελετή, η ηθοποιός εμφανίστηκε με λευκό κοστούμι συνδυασμένο με καπέλο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Απλώς νιώθω ότι είναι σαν εμένα», είπε η Μορέτζ για τη σύζυγό της και συμπλήρωσε: «Ποτέ δεν φαντάστηκα ένα παραδοσιακό νυφικό όταν ήμουν μικρή, οπότε όταν αρχίσαμε να μιλάμε για το πώς θα είναι, ήξερα ότι θα κάνω κάτι μη παραδοσιακό, δεν θα φορέσω λευκό και θα έχει διαφορετική αίσθηση, και νομίζω ότι πραγματικά το έχει».
«Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο – εκτός από το ότι θα είμαστε παντρεμένοι – είναι εκείνη η πρώτη στιγμή της εμφάνισης», δήλωσε η Χάρισον πριν από τον γάμο. «Να μην έχουμε ιδέα πώς θα δείχνουν τα φορέματά μας, θα είναι τόσο ξεχωριστό. Αυτό το φόρεμα σε κάνει να νιώθεις έτοιμος. Αυτός ο σχεδιασμός είναι τέλειος. Είμαι έτοιμη!» σημείωσε.
Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2018 και η σχέση τους αποκαλύφθηκε όταν τις είδαν να φιλιούνται στο Μαλιμπού. Για την επιλογή του να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, η Κλόι Γκρέις Μορέτζ είχε αναφέρει σε συνέντευξή της το 2022 στο «iNews»: «Μου αρέσει να κρατάω την προσωπική μου ζωή προσωπική. Είμαι σε μια μακροχρόνια σχέση. Και το απολαμβάνω πολύ».
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα