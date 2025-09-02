Η Κλόι Γκρέις Μορέτζ παντρεύτηκε με την Κέιτ Χάρισον

Κέιτ Χάρισον τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, σχεδόν οκτώ μήνες μετά τον αρραβώνα τους.

Παντρεύτηκε η ηθοποιός«Ένα μεγάλο μέρος του γάμου είναι να μοιραστούμε πράγματα που αγαπάμε εγώ και η Κέιτ με όλους τους καλεσμένους», δήλωσε ηστο περιοδικό «πριν από τον γάμο της. «Οπότε, έχουμε οργανώσει ψάρεμα, ιππασία και πόκερ. Η Κέιτ έφτιαξε μία επιφάνεια πόκερ η ίδια, οπότε θα το απολαύσουμε. Η δεύτερη μέρα θα περιλαμβάνει χορό και άλλα» πρόσθεσε.Το ζευγάρι φόρεσε ρούχα σχεδιασμένα από τον οίκο Louis Vuitton. Ηεπέλεξε νυφικό σε γαλάζια απόχρωση, ενώ η σύζυγός της έβαλε ένα σε λευκό χρώμα. Μετά την τελετή, η ηθοποιός εμφανίστηκε με λευκό κοστούμι συνδυασμένο με καπέλο.«Απλώς νιώθω ότι είναι σαν εμένα», είπε η«Ποτέ δεν φαντάστηκα ένα παραδοσιακό νυφικό όταν ήμουν μικρή, οπότε όταν αρχίσαμε να μιλάμε για το πώς θα είναι, ήξερα ότι θα κάνω κάτι μη παραδοσιακό, δεν θα φορέσω λευκό και θα έχει διαφορετική αίσθηση, και νομίζω ότι πραγματικά το έχει».«Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο – εκτός από το ότι θα είμαστε παντρεμένοι – είναι εκείνη η πρώτη στιγμή της εμφάνισης», δήλωσε ηπριν από τον γάμο. «Να μην έχουμε ιδέα πώς θα δείχνουν τα φορέματά μας, θα είναι τόσο ξεχωριστό. Αυτό το φόρεμα σε κάνει να νιώθεις έτοιμος. Αυτός ο σχεδιασμός είναι τέλειος. Είμαι έτοιμη!» σημείωσε.Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2018 και η σχέση τους αποκαλύφθηκε όταν τις είδαν να φιλιούνται στο Μαλιμπού. Για την επιλογή του να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, η«Μου αρέσει να κρατάω την προσωπική μου ζωή προσωπική. Είμαι σε μια μακροχρόνια σχέση. Και το απολαμβάνω πολύ».