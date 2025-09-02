Γιάννης Τσιμιτσέλης σε Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της: Χρόνια όμορφα σαν εσένα
Γιάννης Τσιμιτσέλης σε Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της: Χρόνια όμορφα σαν εσένα
Ο ηθοποιός ανάρτησε ένα βίντεο με φωτογραφίες της συντρόφου του και ένα κοινό στιγμιότυπό τους
Με μια ανάρτηση στα social media ευχήθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της.
Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός έκλεισε τα 40 και ο σύντροφός της την τίμησε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το οποίο αποτελούνταν από φωτογραφίες της εορτάζουσας και ένα κοινό τους στιγμιότυπο.
«Χρόνια πολλά, καλά και όμορφα σαν εσένα» σημείωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την Κατερίνα Γερονικολού στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Πριν από μερικούς μήνες, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και επτά χρόνια. Στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» μίλησε για τα στοιχεία που κρατούν ζωντανό τον έρωτα, όπως το συναίσθημα και η προσπάθεια να μην σβήσει. «Ο έρωτας δεν επιβάλλεται», είπε, προσθέτοντας πως είναι σημαντικό να διατηρείται ο θαυμασμός και να μην ξεπερνιούνται τα όρια.
Σχετικά με τη ζήλια, εξήγησε πως δεν είναι κτητική, ενώ ο ηθοποιός ζηλεύει περισσότερο και είναι «παλαιάς κοπής», όπως δήλωσε η ίδια. Κλείνοντας, τόνισε ότι η σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη είναι η πιο μακροχρόνια της ζωής της και ότι εύχεται να μην τελειώσει ποτέ.
