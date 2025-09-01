Η Κατερίνα Παπουτσάκη υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Αγκίστρι
GALA
Κατερίνα Παπουτσάκη Αγκίστρι

Η Κατερίνα Παπουτσάκη υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Αγκίστρι

Η ηθοποιός μέσα από την ανάρτηση που έκανε ευχήθηκε «καλό μήνα» στους διαδικτυακούς της ακόλουθους

Η Κατερίνα Παπουτσάκη υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Αγκίστρι
9 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Αγκίστρι μοιράστηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη για να καλωσορίσει τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός, που μέσα από την ανάρτηση που έκανε στο Instagram εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιρού δεν είχε διάθεση να μοιραστεί φωτογραφίες και βίντεο, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τις εξορμήσεις της στις παραλίες του νησιού και από τις βόλτες της με σκάφος. Στο φωτογραφικό της άλμπουμ συμπεριέλαβε και φωτογραφίες με τους δύο γιους της. 

«Στις διακοπές βαριόμουν να ποστάρω. Καλό μήνα αγαπημένοι», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Κατερίνα Παπουτσάκη υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Αγκίστρι
Η Κατερίνα Παπουτσάκη υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Αγκίστρι
Η Κατερίνα Παπουτσάκη υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Αγκίστρι


Ειδήσεις σήμερα:

Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις

Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»

Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης