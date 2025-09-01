Η Κατερίνα Παπουτσάκη υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Αγκίστρι
Η Κατερίνα Παπουτσάκη υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Αγκίστρι
Η ηθοποιός μέσα από την ανάρτηση που έκανε ευχήθηκε «καλό μήνα» στους διαδικτυακούς της ακόλουθους
Φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Αγκίστρι μοιράστηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη για να καλωσορίσει τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός, που μέσα από την ανάρτηση που έκανε στο Instagram εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιρού δεν είχε διάθεση να μοιραστεί φωτογραφίες και βίντεο, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τις εξορμήσεις της στις παραλίες του νησιού και από τις βόλτες της με σκάφος. Στο φωτογραφικό της άλμπουμ συμπεριέλαβε και φωτογραφίες με τους δύο γιους της.
«Στις διακοπές βαριόμουν να ποστάρω. Καλό μήνα αγαπημένοι», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
