Μπέττυ Μαγγίρα για τα σχόλια στη φωτογραφία της Νατάσσας Μποφίλιου από την παραλία: «Μια ζωή ρουφιέμαι κι εγώ»
«Δεν ξέρω τι σας έπιασε και πέσατε όλοι πάνω στον Βουλαρίνο να τον φάτε» πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Στη συζήτηση που άνοιξε μετά το σχόλιο του Μάνου Βουλαρίνου για τη φωτογραφία της Νατάσσας Μποφίλιου στην παραλία, παρενέβη η Μπέττυ Μαγγίρα, μέσα από βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η παρουσιάστρια πήρε σαφή θέση, υπερασπιζόμενη τον δημοσιογράφο και εκφράζοντας την απορία της για τις διαστάσεις που πήρε το περιστατικό.
Όλα ξεκίνησαν από ανάρτηση του Μάνου Βουλαρίνου, ο οποίος, σχολιάζοντας δημοσίευμα με φωτογραφία της τραγουδίστριας από την παραλία, έγραψε: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής». Το σχόλιο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για ειρωνική και σεξιστική προσέγγιση.
Σε βίντεο που δημοσίευσε, η Μπέττυ Μαγγίρα σημείωσε ότι ο Μάνος Βουλαρίνος δεν είπε κάτι τραγικό, ενώ τόνισε πως κι εκείνη ρουφάει την κοιλιά της. «Δεν ξέρω τι σας έπιασε και πέσατε όλοι πάνω στον Βουλαρίνο να τον φάτε. Τι είπε ο άνθρωπος; Είπε ότι η Νατάσα Μποφίλιου ρουφιέται. Ε, και; Κακό είναι; Μια ζωή ρουφιέμαι κι εγώ! Στις φωτογραφίσεις ρουφιέμαι, στις εκπομπές ρουφιέμαι, έμαθα μέχρι και να τραγουδάω και να ρουφιέμαι. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό;», ανέφερε η Μπέττυ Μαγγίρα.
Η ίδια μάλιστα θύμισε και μια χαρακτηριστική στιγμή από τον «Ξυπόλητο Πρίγκηπα» με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, όπου, όπως είπε: «Ρουφιόταν, πετάγονταν τα πλευρά και όλοι το είχαμε προσέξει. Επική σκηνή».
Δείτε το βίντεο
Η παρουσιάστρια εξέφρασε στη συνέχεια, την έντονη ενόχλησή της για την κριτική που ασκήθηκε στον δημοσιογράφο. «Πόσο κακό είναι αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε; Δεν το καταλαβαίνω. Μετά μη μου παραπονιέστε: Δεν υπάρχει σάτιρα. Πού να υπάρχει σάτιρα; Κοντός δεν μπορείς να πεις, ψηλός δεν μπορείς να πεις. Πώς να τους λέμε όλους αυτούς ήθελα να ήξερα δηλαδή… Έξαλλη έχω γίνει», σημείωσε.
