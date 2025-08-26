Η Κέλι Όσμπορν επιτίθεται σε μαχήτρια του WWE μετά από σχόλιο που έκανε για τον πατέρα της: «Ασεβές καθίκι»
Η κόρη του Όζι Όσμπορν δεν άφησε αναπάντητη τη δήλωση της Μπέκι Λιντς για τον τραγουδιστή
Έντονα αντέδρασε η Κέλι Όσμπορν μετά το χιουμοριστικό σχόλιο που έκανε η παλαιστής του WWE, Μπέκι Λιντς, για τον Όζι Όσμπορν, κατά τη διάρκεια του Monday Night Raw στις 25 Αυγούστου. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης της Μπέκι Λιντς με τη Νίκι Γκαρσία, με τις δύο να αναμετρώνται την Κυριακή 30 Αυγούστου για το Intercontinental Championship.
Η 38χρονη Λιντς δήλωσε μπροστά στο κοινό για την αντίπαλό της: «Δεν πρόκειται να παλέψω στο Μπέρμιγχαμ. Το μόνο καλό που βγήκε από εδώ πέθανε πριν από έναν μήνα. Αλλά, για να είμαι δίκαιη με τον Όζι Όσμπορν, είχε την καλή αίσθηση να μετακομίσει στο Λος Άντζελες, σε μια κανονική πόλη. Γιατί αν ζούσα στο Μπέρμιγχαμ, θα πέθαινα κι εγώ».
Το σχόλιο προκάλεσε αποδοκιμασίες από το κοινό, ενώ και η 40χρονη κόρη του Όζι Όσμπορν δεν το άφησε αναπάντητο. «Είσαι ένα ασεβές καθίκι! Το Μπέρμιγχαμ δεν θα ουρούσε πάνω σου, ούτε αν καιγόσουν», έγραψε στα Instagram stories της την Τρίτη 26 Αυγούστου, κατηγορώντας παράλληλα το WWE που επέτρεψε να ακουστούν τέτοια λόγια για τον πατέρα της και τη γενέτειρά του.
Μέχρι στιγμής ούτε η Μπέκι Λιντς, αλλά ούτε και το WWE έχουν σχολιάσει την αντίδραση της Κέλι Όσμπορν. Ο Όζι Όσμπορν πέθανε στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον. Χιλιάδες θαυμαστές απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ, της πόλης όπου γεννήθηκε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
