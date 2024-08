Κατερίνα Στικούδη - Βαγγέλης Σερίφης: Επέτειος για το ζευγάρι - 15 χρόνια μαζί, 6 χρόνια γάμου, 2 παιδιά, 7 δίσκοι και ατελείωτη αγάπη

Κλείσιμο

και ογιόρτασαν την επέτειο του γάμου τους.Το ζευγάρι, που βρίσκεται στη Μύκονο αυτές τις ημέρες, γιόρτασαν 6 χρόνια γάμου.Η τραγουδίστρια και ο Dj Rico παντρεύτηκαν στις 25 Αυγούστου 2018 στο Μορφάτι Θεσπρωτίας και σήμερα έχουν δύο γιους, τον Βύρωνα και τον Νικόλα.Ο Βαγγέλης Σερίφης κατέφυγε στο Instagram για να γιορτάσει το σημαντικό ορόσημο, γράφοντας: «15 χρόνια μαζί, 6 χρόνια γάμου, 2 παιδιά, 7 δίσκοι, 1 κατοικίδιο, μια παλιά μερσεντές και ατελείωτη αγάπη. Φέτος μας προσπέρασε η "επέτειος" επειδή... μεγαλώνουμε 2 αγόρια και ηχογραφούμε 2 albums. Αλλά ποτέ δε μας ένοιαξαν οι τυπικότητες, πάμε και πάλι "us against the world". Ε και ν' ακούσουνε τι έρχεται. Για την ώρα... Μυκονοοοοοος!!».