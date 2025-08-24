Κατερίνα Καινούργιου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή - Στην εκπνοή του καλοκαιριού, έγραψε
Κατερίνα Καινούργιου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή - Στην εκπνοή του καλοκαιριού, έγραψε
«Νιώθετε και εσείς αυτήν τη γλυκόπικρη αυγουστιάτικη θλίψη;» σχολίασε η παρουσιάστρια
Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου λίγο πριν αποχαιρετήσει το φετινό καλοκαίρι.
Η παρουσιάστρια ανάρτησε στιγμιότυπα με τον σύντροφό της και στιγμές που πέρασαν το τελευταίο διάστημα μαζί. Το ζευγάρι βρέθηκε στην Πάρο, ενώ τους προηγούμενους μήνες έκανε αποδράσεις σε Χανιά και Νάξο.
Όπως φαίνεται από τη λεζάντα που συνόδευσε η Κατερίνα Καινούργιου τη δημοσίευσή της στο Instagram το Σάββατο 23 Αυγούστου, ετοιμάζεται να μπει στους ρυθμούς της καθημερινότητάς της, σημειώνοντας: «Στην εκπνοή του καλοκαιριού. Νιώθετε και εσείς αυτήν τη γλυκόπικρη αυγουστιάτικη θλίψη; Ή μήπως τη μαγεία για το καινούριο που έρχεται;».
Δείτε την ανάρτησή της
Η παρουσιάστρια ανάρτησε στιγμιότυπα με τον σύντροφό της και στιγμές που πέρασαν το τελευταίο διάστημα μαζί. Το ζευγάρι βρέθηκε στην Πάρο, ενώ τους προηγούμενους μήνες έκανε αποδράσεις σε Χανιά και Νάξο.
Όπως φαίνεται από τη λεζάντα που συνόδευσε η Κατερίνα Καινούργιου τη δημοσίευσή της στο Instagram το Σάββατο 23 Αυγούστου, ετοιμάζεται να μπει στους ρυθμούς της καθημερινότητάς της, σημειώνοντας: «Στην εκπνοή του καλοκαιριού. Νιώθετε και εσείς αυτήν τη γλυκόπικρη αυγουστιάτικη θλίψη; Ή μήπως τη μαγεία για το καινούριο που έρχεται;».
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Στον εισαγγελέα Βόλου ο 40χρονος συζυγοκτόνος – Σκότωσε τη γυναίκα του, άλλαξε ρούχα και κρυβόταν από την Αστυνομία
Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών
Στην Κεφαλονιά παντρεύτηκε ο ομογενής Άρης Κουρκουμέλης μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
Στον εισαγγελέα Βόλου ο 40χρονος συζυγοκτόνος – Σκότωσε τη γυναίκα του, άλλαξε ρούχα και κρυβόταν από την Αστυνομία
Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών
Στην Κεφαλονιά παντρεύτηκε ο ομογενής Άρης Κουρκουμέλης μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα