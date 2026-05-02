Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα την Κυριακή και τη Δευτέρα
Αττικό Μετρό

Οι σταθμοί θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της βάρδιας, λόγω εργασιών για τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες θα τεθούν σε ισχύ στη Γραμμή 2 του Μετρό αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα λόγω εργασιών για τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, αύριο Κυριακή, 3/5, και μεθαύριο Δευτέρα, 4/5, στο τμήμα «Αττική - Πανεπιστήμιο» οι σταθμοί στη Γραμμή 2 Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ).

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη - Σεπόλια και Σύνταγμα - Ελληνικό.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρήσουν:

-από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,

-από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,

-από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,

-από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,

-από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:36,

-από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:38,

-από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41,

-από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:43,

-από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:44,

-από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:46,

-από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:47 και

-από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:49.

Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Σεπόλια - Σύνταγμα από την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ18 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», η οποία δεν θα διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια και Αττική. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα - Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος:


«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση) και «ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος - Στ. Μετρό Σύνταγμα:


«ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «ΠΕΡΟΚΕ» (υπάρχουσα στάση), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση).

Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» - Το πρώτο Κοινωνικό Καφενείο με εργαζόμενους άτομα με αναπηρία στο Θριάσιο Πεδίο, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY

Υπάρχουν κάποια νέα «spots» που δεν γίνονται γνωστά επειδή είναι trendy, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν σωστά. Χωρίς θόρυβο και περιττή προβολή. Το Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

