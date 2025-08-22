ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Ανδρομάχη: Ποζάρει με κίτρινο μπικίνι στις διακοπές της στην Εύβοια - Δείτε τη φωτογραφία

Η τραγουδίστρια απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης, λίγο πριν γυρίσει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις

Ενώ ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα για την Ανδρομάχη, η οποία σε κάθε ευκαιρία μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η τραγουδίστρια είναι ενεργή στα social media και τα χρησιμοποιεί για να μένει σε επαφή με τους θαυμαστές της, μοιράζοντας μαζί τους υλικό από την καθημερινότητά της. Στη νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ανδρομάχη δημοσίευσε μία φωτογραφία της στην παραλία.

Σε αυτή, εμφανίζεται με ένα κίτρινο μπικίνι, να ποζάρει μπροστά στη θάλασσα, στις διακοπές της στην Εύβοια. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ανδρομάχη έγραψε: «Τελειώνει μωρέ το καλοκαιράκι; Ποτέ».

Δείτε το στιγμιότυπο



