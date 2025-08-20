Πέτρος Ίμβριος: Πικράθηκα που δεν ήμουν στη συναυλία για τον Βασίλη Καρρά, ήμουν ένα από τα καλλιτεχνικά παιδιά του
Αυτός με έφερε στην Αθήνα και μου έγραψε τραγούδια στον πρώτο μου δίσκο, πρόσθεσε για τον τραγουδιστή
Την πικρία του που δεν συμμετείχε στη συναυλία για τον Βασίλη Καρρά, εξέφρασε ο Πέτρος Ίμβριος, αποκαλώντας τον μέντορά του και άνθρωπο που τον στήριξε στην αρχή της καριέρας του. Σημείωσε επίσης, πως ήταν πολύ συγκεκριμένοι οι καλλιτέχνες που έλαβαν μέρος, ενώ συμφώνησε με τον Ζαφείρη Μελά ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν κι άλλοι λαϊκοί τραγουδιστές.
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ο γνωστός τραγουδιστής ανέφερε πως θα έπρεπε να είναι κι εκείνος στη συναυλία, αφού ήταν ένας από τους ανθρώπους, που ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα με τον Βασίλη Καρρά. «Εγώ ήμουν ένα από τα καλλιτεχνικά παιδιά του Βασίλη Καρρά. Αυτός με έφερε στην Αθήνα και μου έγραψε τραγούδια στον πρώτο μου δίσκο. Μου στάθηκε πάρα πολύ. Με πίκρανε που δεν ήμουν στη συναυλία, θα μπορούσα έστω να πω το τραγούδι που του είχα γράψει, το "Κάνω ένα τσιγάρο και φεύγω"», είπε χαρακτηριστικά.
Ο τραγουδιστής υποστήριξε επίσης την άποψη του Ζαφείρη Μελά για τη συναυλία και τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, αναφέροντας: «Ο Ζαφείρης Μελάς είχε πολλά δίκια και μπράβο του που τοποθετήθηκε. Είχε απόλυτο δίκιο ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν λαϊκοί τραγουδιστές στη συναυλία και όχι το παρεάκι μίας μόνο δισκογραφικής».
Τέλος, ο τραγουδιστής μίλησε και για την απώλεια της μητέρας του, λέγοντας πως είναι μια πληγή που παραμένει ανοιχτή. «Είναι δύσκολα χωρίς τη μαμά, είναι ένα αγκάθι που δεν σταματάει να σε τσιγκλάει. Ακόμα μπαίνω στη διαδικασία να την πάρω τηλέφωνο», σημείωσε κλείνοντας.
