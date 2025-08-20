Μαρίνα Καλογήρου: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πρώην σύζυγός της - Η ανάρτησή της
Μαρίνα Καλογήρου: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πρώην σύζυγός της - Η ανάρτησή της
Σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από τότε που ο Τάσος ταξίδεψε στο φως, αναφέρει μεταξύ άλλων, η ηθοποιός
Δέκα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του Τάσου Ζαφειρόπουλου, πρώην συζύγου της Μαρίνας Καλογήρου. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της σειράς για τη ζωή της Έλλης Λαμπέτη. Γρήγορα ερωτεύτηκαν κι απέκτησαν μαζί ένα παιδί, όμως, χώρισαν μετά από λίγο καιρό.
Το 2015, ο Τάσος Ζαφειρόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί θλίψη στα αγαπημένα του πρόσωπα. Με αφορμή τη σημερινή μέρα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, η Μαρίνα Καλογήρου έκανε μια ανάρτηση για εκείνον στα social media.
Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, όπου φαίνεται η θάλασσα, ενώ δίπλα σε αυτή, δημοσίευσε κι ένα στιγμιότυπο με τον Τάσο Ζαφειρόπουλο να κρατάει στην αγκαλιά του τον γιο τους.
Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Εκείνο το πρωϊνό η θάλασσα ήταν έτσι. Ένα εκτυφλωτικά λαμπερό πρωϊνό… Και ο Λο, που ήταν τότε 6,5 χρονών, είπε "δηλαδή μαμά, τώρα που ο μπαμπάς είναι παντού, εγώ όταν παίζω με τα κύματα παίζω μαζί του". Σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από τότε που ο Τάσος ταξίδεψε στο Φως».
Δείτε τη δημοσίευση
Το 2015, ο Τάσος Ζαφειρόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί θλίψη στα αγαπημένα του πρόσωπα. Με αφορμή τη σημερινή μέρα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, η Μαρίνα Καλογήρου έκανε μια ανάρτηση για εκείνον στα social media.
Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, όπου φαίνεται η θάλασσα, ενώ δίπλα σε αυτή, δημοσίευσε κι ένα στιγμιότυπο με τον Τάσο Ζαφειρόπουλο να κρατάει στην αγκαλιά του τον γιο τους.
Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Εκείνο το πρωϊνό η θάλασσα ήταν έτσι. Ένα εκτυφλωτικά λαμπερό πρωϊνό… Και ο Λο, που ήταν τότε 6,5 χρονών, είπε "δηλαδή μαμά, τώρα που ο μπαμπάς είναι παντού, εγώ όταν παίζω με τα κύματα παίζω μαζί του". Σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από τότε που ο Τάσος ταξίδεψε στο Φως».
Δείτε τη δημοσίευση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα