Μαρία Αντωνά: Οδηγός ταξί με πήγε στο βουνό, αντί να με αφήσει στο σπίτι μου
Η δημοσιογράφος περιέγραψε την κακή εμπειρία που είχε στο παρελθόν, με οδηγό ταξί
Με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου οδηγός ταξί επιχείρησε να ασελγήσει σε γυναίκα επιβάτιδα οδηγώντας την σε απομονωμένο σημείο, η Μαρία Αντωνά μίλησε δημόσια για μια δική της παρόμοια εμπειρία.
Η δημοσιογράφος, μέσα από την εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» το πρωί της Τετάρτης 20 Αυγούστου, αποκάλυψε ότι και η ίδια είχε βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση, όταν ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, είχε πάρει ταξί από τον δρόμο, καθώς οι εφαρμογές τότε δεν ήταν διαδεδομένες κι ενώ την είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο αυτοκίνητο, ο οδηγός αντί να την πάει στο σπίτι της, την οδήγησε στο βουνό.
«Μου έχει τύχει εμένα, πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει ταξί από τον δρόμο, τότε δεν ήταν πολύ διαδεδομένες οι εφαρμογές ή το να καλέσεις ένα ραδιοταξί. Με είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο ταξί και αντί να με αφήσει στο σπίτι μου, είχε φτάσει κοντά στην κορυφή του βουνού. Τυχαίνει αυτό το πράγμα», περιέγραψε η Μαρία Αντωνά.
