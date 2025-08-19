Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Οδηγός ταξί οδήγησε γυναίκα σε ερημιά και προσπάθησε να ασελγήσει σε βάρος της - Τι καταγγέλλει 30χρονη από την Κρήτη
Κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια και τις ορέξεις του οδηγού, ενώ πήγε στην Ασφάλεια Ηρακλείου περιγράφοντας ακριβώς τι της συνέβη
Μία νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι παραλίγο να πέσει θύμα ασέλγειας από οδηγό ταξί ο οποίος άλλαξε τη διαδρομή του προκειμένου να την οδηγήσει σε απομακρυσμένη τοποθεσία.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, η 30χρονη είχε επιβιβαστεί στο επαγγελματικό όχημα με προορισμό το σπίτι της. Κάποια στιγμή, ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας τη σε χώρο στάθμευσης, σε απομακρυσμένη τοποθεσία.
Εκεί, όπως ανέφερε η ίδια στις αστυνομικές αρχές, ο 47χρονος ταξιτζής προσπάθησε να τη φιλήσει.
Το φερόμενο ως θύμα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια και τις ορέξεις του οδηγού, ενώ πήγε στην Ασφάλεια Ηρακλείου περιγράφοντας ακριβώς τι της συνέβη. Σε άμεσο χρόνο οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον καταγγελλόμενο, ο οποίος αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
