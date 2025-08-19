Οδηγός ταξί οδήγησε γυναίκα σε ερημιά και προσπάθησε να ασελγήσει σε βάρος της - Τι καταγγέλλει 30χρονη από την Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Οδηγός ταξί Ασέλγεια Κρήτη

Οδηγός ταξί οδήγησε γυναίκα σε ερημιά και προσπάθησε να ασελγήσει σε βάρος της - Τι καταγγέλλει 30χρονη από την Κρήτη

Κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια και τις ορέξεις του οδηγού, ενώ πήγε στην Ασφάλεια Ηρακλείου περιγράφοντας ακριβώς τι της συνέβη

Οδηγός ταξί οδήγησε γυναίκα σε ερημιά και προσπάθησε να ασελγήσει σε βάρος της - Τι καταγγέλλει 30χρονη από την Κρήτη
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μία νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι παραλίγο να πέσει θύμα ασέλγειας από οδηγό ταξί ο οποίος άλλαξε τη διαδρομή του προκειμένου να την οδηγήσει σε απομακρυσμένη τοποθεσία.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η 30χρονη είχε επιβιβαστεί στο επαγγελματικό όχημα με προορισμό το σπίτι της. Κάποια στιγμή, ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας τη σε χώρο στάθμευσης, σε απομακρυσμένη τοποθεσία.

Εκεί, όπως ανέφερε η ίδια στις αστυνομικές αρχές, ο 47χρονος ταξιτζής προσπάθησε να τη φιλήσει.

Το φερόμενο ως θύμα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια και τις ορέξεις του οδηγού, ενώ πήγε στην Ασφάλεια Ηρακλείου περιγράφοντας ακριβώς τι της συνέβη. Σε άμεσο χρόνο οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον καταγγελλόμενο, ο οποίος αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής - Τα βασικά συμπεράσματα

Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη

Αστυνομικός στις ΗΠΑ απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans: Της άγγιξε το στήθος σε δήθεν έλεγχο
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης