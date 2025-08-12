ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
GALA
Μαρία Σολωμού Διακοπές Σέριφος

Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram από τις διακοπές της

Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
105 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά τη Σαντορίνη, σειρά για τη Μαρία Σολωμού είχε η Σέριφος. Η ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά και δεν σταματά να μοιράζεται φωτογραφίες με τους θαυμαστές της.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Σολωμού δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο νησί. Στις φωτογραφίες, η ηθοποιός εμφανίζεται σε διάφορες παραλίες, να ποζάρει με το μαγιό της, είτε μόνη της, είτε με την παρέα της.

Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Μαρία Σολωμού δεν έγραψε τίποτα, παρά μόνο αποκάλυψε το νησί στο οποίο βρίσκεται. «Σέριφος. Δεν θα φύγω από το νησί», έγραψε η ηθοποιός.

Δείτε τη δημοσίευσή της
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει




Ειδήσεις σήμερα:

Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές

Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο

«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
105 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης