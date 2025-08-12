Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Μαρία Σολωμού: Στη Σέριφο η ηθοποιός - «Δεν θα φύγω από το νησί», γράφει
Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram από τις διακοπές της
Μετά τη Σαντορίνη, σειρά για τη Μαρία Σολωμού είχε η Σέριφος. Η ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά και δεν σταματά να μοιράζεται φωτογραφίες με τους θαυμαστές της.
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Σολωμού δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο νησί. Στις φωτογραφίες, η ηθοποιός εμφανίζεται σε διάφορες παραλίες, να ποζάρει με το μαγιό της, είτε μόνη της, είτε με την παρέα της.
Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Μαρία Σολωμού δεν έγραψε τίποτα, παρά μόνο αποκάλυψε το νησί στο οποίο βρίσκεται. «Σέριφος. Δεν θα φύγω από το νησί», έγραψε η ηθοποιός.
Δείτε τη δημοσίευσή της
