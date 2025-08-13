Μητρούσης για δήλωση Χαϊκάλη σχετικά με το θέατρο: Κρεβάτι το κάνουν όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι
Μητρούσης για δήλωση Χαϊκάλη σχετικά με το θέατρο: Κρεβάτι το κάνουν όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι
Το θέατρο ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι, είχε δηλώσει ο ηθοποιός καταθέτοντας ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη που κρίθηκε ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού
Την τοποθέτηση του Παύλου Χαϊκάλη πως «το θέατρο ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι» κλήθηκε να σχολιάσει ο Μιχάλης Μητρούσης. Ο ηθοποιός είχε κάνει την παραπάνω δήλωση, όταν κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος κρίθηκε τελικά ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού.
Μεταξύ άλλων, ο Παύλος Χαϊκάλης είχε υποστηρίξει: «Το θέατρο ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι, έχουν υπάρξει ναρκωτικά, βίαιες συμπεριφορές, χυδαία αστεία, μαλλιοτραβήγματα και άγριο πέσιμο. Δεν μπορεί όμως σε έναν χώρο που συνέβαιναν όλα αυτά για χρόνια και κανείς δεν μιλούσε, ξαφνικά μετά το 2020 να ακούμε για απόπειρες βιασμού».
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Μιχάλης Μητρούσης εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτή την άποψη, τονίζοντας ότι το θέατρο είναι χώρος που απαρτίζεται από ανθρώπους έντιμους που το αγαπούν, το σέβονται και το υπηρετούν. Όσοι το χρησιμοποιούν «εκ του πονηρού» για προσωπικά οφέλη, τον αφήνουν αδιάφορο, ξεκαθάρισε ο ηθοποιός.
Πιο αναλυτικά είπε στην εφημερίδα On Time: «Μια χαρά είναι το θέατρο. Κρεβάτι το κάνουν όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι. Το θέατρο είναι οι έντιμοι άνθρωποι, αυτοί που αγαπάνε το θέατρο, που το υπηρετούν, το σέβονται, οι ωραίες σχέσεις των ανθρώπων, οι ρόλοι, αυτό που θέλουν να παίξουν είναι ένα και σημαντικό. Το κρεβάτι είναι εκ του πονηρού. Και τα εκ του πονηρού δεν με ενδιαφέρουν».
Μεταξύ άλλων, ο Παύλος Χαϊκάλης είχε υποστηρίξει: «Το θέατρο ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι, έχουν υπάρξει ναρκωτικά, βίαιες συμπεριφορές, χυδαία αστεία, μαλλιοτραβήγματα και άγριο πέσιμο. Δεν μπορεί όμως σε έναν χώρο που συνέβαιναν όλα αυτά για χρόνια και κανείς δεν μιλούσε, ξαφνικά μετά το 2020 να ακούμε για απόπειρες βιασμού».
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Μιχάλης Μητρούσης εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτή την άποψη, τονίζοντας ότι το θέατρο είναι χώρος που απαρτίζεται από ανθρώπους έντιμους που το αγαπούν, το σέβονται και το υπηρετούν. Όσοι το χρησιμοποιούν «εκ του πονηρού» για προσωπικά οφέλη, τον αφήνουν αδιάφορο, ξεκαθάρισε ο ηθοποιός.
Πιο αναλυτικά είπε στην εφημερίδα On Time: «Μια χαρά είναι το θέατρο. Κρεβάτι το κάνουν όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι. Το θέατρο είναι οι έντιμοι άνθρωποι, αυτοί που αγαπάνε το θέατρο, που το υπηρετούν, το σέβονται, οι ωραίες σχέσεις των ανθρώπων, οι ρόλοι, αυτό που θέλουν να παίξουν είναι ένα και σημαντικό. Το κρεβάτι είναι εκ του πονηρού. Και τα εκ του πονηρού δεν με ενδιαφέρουν».
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο
Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα
Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο
Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα
Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα