Μητρούσης για δήλωση Χαϊκάλη σχετικά με το θέατρο: Κρεβάτι το κάνουν όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι

GALA
Μιχάλης Μητρούσης Παύλος Χαϊκάλης Θέατρο

Το θέατρο ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι, είχε δηλώσει ο ηθοποιός καταθέτοντας ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη που κρίθηκε ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού

Την τοποθέτηση του Παύλου Χαϊκάλη πως «το θέατρο ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι» κλήθηκε να σχολιάσει ο Μιχάλης Μητρούσης. Ο ηθοποιός είχε κάνει την παραπάνω δήλωση, όταν κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος κρίθηκε τελικά ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού.

 Μεταξύ άλλων, ο Παύλος Χαϊκάλης είχε υποστηρίξει: «Το θέατρο ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι, έχουν υπάρξει ναρκωτικά, βίαιες συμπεριφορές, χυδαία αστεία, μαλλιοτραβήγματα και άγριο πέσιμο. Δεν μπορεί όμως σε έναν χώρο που συνέβαιναν όλα αυτά για χρόνια και κανείς δεν μιλούσε, ξαφνικά μετά το 2020 να ακούμε για απόπειρες βιασμού».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Μιχάλης Μητρούσης εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτή την άποψη, τονίζοντας ότι το θέατρο είναι χώρος που απαρτίζεται από ανθρώπους έντιμους που το αγαπούν, το σέβονται και το υπηρετούν.  Όσοι το χρησιμοποιούν  «εκ του πονηρού» για προσωπικά οφέλη, τον αφήνουν αδιάφορο, ξεκαθάρισε ο ηθοποιός.

Πιο αναλυτικά είπε στην εφημερίδα On Time: «Μια χαρά είναι το θέατρο. Κρεβάτι το κάνουν όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι. Το θέατρο είναι οι έντιμοι άνθρωποι, αυτοί που αγαπάνε το θέατρο, που το υπηρετούν, το σέβονται, οι ωραίες σχέσεις των ανθρώπων, οι ρόλοι, αυτό που θέλουν να παίξουν είναι ένα και σημαντικό. Το κρεβάτι είναι εκ του πονηρού. Και τα εκ του πονηρού δεν με ενδιαφέρουν».

