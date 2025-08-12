ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
Τζένιφερ Λόπεζ έντομο Συναυλία Καζακστάν

Τζένιφερ Λόπεζ: Γρύλος σκαρφάλωσε στον λαιμό της σε συναυλία στο Καζακστάν - Την αποθεώνουν για την αντίδρασή της

Η 56χρονη τραγουδίστρια αντιμετώπισε με ψυχραιμία το περιστατικό, διώχνοντας τον γρύλο και λέγοντας χαμογελαστή στο κοινό «με γαργαλούσε»

Viral έγινε η στιγμή που ένας γρύλος σκαρφάλωσε αρχικά στο φόρεμα και στη συνέχεια στον λαιμό της Τζένιφερ Λόπεζ ενώ αυτή τραγουδούσε σε συναυλία στο Αλμάτι του Καζακστάν.

Στο βίντεο που κατέγραψαν θεατές της συναυλίας, φαίνεται το έντομο αρχικά να σκαρφαλώνει στο φόρεμα της 56χρονης τραγουδίστριας πριν αρχίσει να περπατάει στον λαιμό της.

Η ίδια, πάντως, αντιμετώπισε με ψυχραιμία το περιστατικό, διώχνοντας τον γρύλο και λέγοντας χαμογελαστή στο κοινό «με γαργαλούσε».



Τα σχόλια για την αντίδραση της Λόπεζ ήταν αποθεωτικά. «Δεν κούνησε ούτε βλέφαρο. Αυτό θα πει επαγγελματίας», «το χειρίστηκε τόσο καλά. Εγώ θα είχα καταρρεύσει» έγραψαν οι σχολιαστές με κάποιον να συμπληρώνει «τι τυχερό έντομο»


