Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Τζένιφερ Λόπεζ: Γρύλος σκαρφάλωσε στον λαιμό της σε συναυλία στο Καζακστάν - Την αποθεώνουν για την αντίδρασή της
Τζένιφερ Λόπεζ: Γρύλος σκαρφάλωσε στον λαιμό της σε συναυλία στο Καζακστάν - Την αποθεώνουν για την αντίδρασή της
Η 56χρονη τραγουδίστρια αντιμετώπισε με ψυχραιμία το περιστατικό, διώχνοντας τον γρύλο και λέγοντας χαμογελαστή στο κοινό «με γαργαλούσε»
Viral έγινε η στιγμή που ένας γρύλος σκαρφάλωσε αρχικά στο φόρεμα και στη συνέχεια στον λαιμό της Τζένιφερ Λόπεζ ενώ αυτή τραγουδούσε σε συναυλία στο Αλμάτι του Καζακστάν.
Στο βίντεο που κατέγραψαν θεατές της συναυλίας, φαίνεται το έντομο αρχικά να σκαρφαλώνει στο φόρεμα της 56χρονης τραγουδίστριας πριν αρχίσει να περπατάει στον λαιμό της.
Η ίδια, πάντως, αντιμετώπισε με ψυχραιμία το περιστατικό, διώχνοντας τον γρύλο και λέγοντας χαμογελαστή στο κοινό «με γαργαλούσε».
Τα σχόλια για την αντίδραση της Λόπεζ ήταν αποθεωτικά. «Δεν κούνησε ούτε βλέφαρο. Αυτό θα πει επαγγελματίας», «το χειρίστηκε τόσο καλά. Εγώ θα είχα καταρρεύσει» έγραψαν οι σχολιαστές με κάποιον να συμπληρώνει «τι τυχερό έντομο»
Στο βίντεο που κατέγραψαν θεατές της συναυλίας, φαίνεται το έντομο αρχικά να σκαρφαλώνει στο φόρεμα της 56χρονης τραγουδίστριας πριν αρχίσει να περπατάει στον λαιμό της.
Η ίδια, πάντως, αντιμετώπισε με ψυχραιμία το περιστατικό, διώχνοντας τον γρύλο και λέγοντας χαμογελαστή στο κοινό «με γαργαλούσε».
Jennifer Lopez handles a cricket climbing up her neck at concert. pic.twitter.com/V7c1OvJbsP— Pop Crave (@PopCrave) August 11, 2025
Τα σχόλια για την αντίδραση της Λόπεζ ήταν αποθεωτικά. «Δεν κούνησε ούτε βλέφαρο. Αυτό θα πει επαγγελματίας», «το χειρίστηκε τόσο καλά. Εγώ θα είχα καταρρεύσει» έγραψαν οι σχολιαστές με κάποιον να συμπληρώνει «τι τυχερό έντομο»
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα