Η νέα εικόνα της Νέλι Φουρτάντο - Η μεγάλη αλλαγή στο σώμα της και το μήνυμά της για αποδοχή
Η νέα εικόνα της Νέλι Φουρτάντο - Η μεγάλη αλλαγή στο σώμα της και το μήνυμά της για αποδοχή
Η 46χρονη τραγουδίστρια πραγματοποιεί μια σειρά από εμφανίσεις, επιδεικνύοντας τις καμπύλες της
Έχοντας δηλώσει μέσα από τα social media πως αποδέχεται και αγαπά κάθε πλευρά του εαυτού της, η Νέλι Φουρτάντο ανεβαίνει πλέον στη σκηνή, επιδεικνύοντας τις αλλαγές στο σώμα της.
Τις τελευταίες εβδομάδες η 46χρονη τραγουδίστρια από την Πορτογαλία έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από live εμφανίσεις, επιλέγοντας να φορέσει ρούχα που αναδεικνύουν τις «καμπύλες» της. Από την άλλη, οι θαυμαστές της σπεύδουν να την αποθεώσουν τόσο για τη νέα της εικόνα όσο και για το μήνυμα που προωθεί.
Τον περασμένο Ιανουάριο η Φουρτάντο είχε δημοσιεύσει στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες πόζαρε με μπικίνι, τονίζοντας τη σημασία αποδοχής του εαυτού. «Να έχετε ένα body neutral 2025, αλλά το πιο σημαντικό, αγαπήστε με κάθε ίντσα της καρδιάς σας. Φέτος συνειδητοποίησα την αισθητική πίεση της δουλειάς μου με έναν ολοκαίνουργιο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα βίωσα νέα επίπεδα αγάπης για τον εαυτό μου και γνήσιας αυτοπεποίθησης εκ των έσω», είχε γράψει.
Είχε ξεκαθαρίσει επίσης ότι δεν έχει κάνει αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπο και το σώμα της. «Μέχρι στιγμής, δεν έχω κάνει ενέσεις προσώπου ή χειλιών ή πλήρωσης οποιουδήποτε είδους, αλλά έχω μια αγαπημένη, παλιάς σχολής facialist από την οποία αγοράζω ορούς και κρέμες και το ξεκίνησα όταν ήμουν 20 ετών», είχε επισημάνει.
Κλείνοντας την ανάρτησή της είχε στείλει το παρακάτω μήνυμα στους θαυμαστές της: «Να ξέρετε ότι είναι απολύτως εντάξει να είστε εντάξει με αυτό που βλέπετε στον καθρέφτη και είναι επίσης εντάξει να θέλετε κάτι διαφορετικό».
Η ανάρτηση που είχε κάνει
Η Νέλι Φουρτάντο στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Maneater» που κυκλοφόρησε το 2006
