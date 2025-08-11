Stefania: Από τη Eurovision στο... ολλανδικό «Survivor» - «Τώρα είναι η σειρά μου», δήλωσε η τραγουδίστρια
Ειλικρινά ποτέ δεν πίστευα ότι θα τολμούσα να το κάνω αυτό, εξομολογήθηκε η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό του 2021
Στο ολλανδικό «Survivor» θα συμμετάσχει η Stefania που το 2021 είχε ανέβει στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το κομμάτι «Last Dance». Η ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια, που έχει μεγαλώσει στην Ολλανδία, έκανε γνωστό στους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι θα είναι ανάμεσα στους παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία εκείνη φαίνεται σε μια παραλία, φορώντας μαύρο αθλητικό μπουστάκι και σορτσάκι ίδιου χρώματος, ενώ στα χέρια της κρατάει μια ματσέτα. Όπως τόνισε, ποτέ δεν περίμενε ότι θα έβρισκε το θάρρος να συμμετάσχει στο «Expeditie Robinson», την ολλανδική εκδοχή του Survivor, δηλώνοντας παράλληλα περήφανη.
Στην ανάρτησή της έγραψε: «Τώρα είναι η σειρά μου. Ειλικρινά ποτέ δεν πίστευα ότι θα τολμούσα να το κάνω αυτό, αλλά είμαι περήφανη για αυτήν την υπέροχη εμπειρία — κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Από την Κυριακή 31 Αυγούστου, το Expeditie Robinson επιστρέφει στο RTL4. Και μπορώ να σας πω, αυτή η σεζόν είναι τεράστια».
Η εμφάνιση της Stefania στη Eurovision το 2021
