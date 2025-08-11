Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της Άννας Φόνσου από καλοκαιρινές διακοπές τη δεκαετία του 1960
Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της Άννας Φόνσου από καλοκαιρινές διακοπές τη δεκαετία του 1960
Δείτε τα στιγμιότυπα που τράβηξε ο διάσημος φωτογράφος, Κλεισθένης
Δύο στιγμιότυπα που δεν είχαν δει ξανά το φως της δημοσιότητας, με την Άννα Φόνσου, αναρτήθηκαν στον επίσημο λογαριασμό του στούντιο του Κλεισθένη στο Instagram. Στις φωτογραφίες που ανέβηκαν, η ηθοποιός εμφανίζεται πάνω σε μία βάρκα, με το μαγιό της, να χαιρετά τον φωτογράφο, ενώ κρατιέται από το σχοινί της άγκυρας.
Όπως αναφέρεται στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, το στιγμιότυπο χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του '60. Πιο συγκεκριμένα, γράφει: «Η Άννα Φόνσου από τον φακό του Κλεισθένη σε δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες όπου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές αρχές της δεκαετίας του ‘60, στα πρώτα χρόνια των μεγάλων καλλιτεχνικών της επιτυχιών τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο δίπλα σε μεγάλα ονόματα του χώρου».
Συνεχίζει γράφοντας: «Μια σημαντική καλλιτεχνική φυσιογνωμία με μακρόχρονη και λαμπρή καριέρα, που επισφράγισε με ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο: την ίδρυση του "Σπιτιού του Ηθοποιού". Ένας χώρος που χτίστηκε με αγάπη και αφοσίωση, προσφέροντας ζεστασιά, φροντίδα, στέγη και αξιοπρέπεια σε ηθοποιούς που βρέθηκαν σε δύσκολες στιγμές, αποτελώντας σημείο αναφοράς και πολύτιμη παρακαταθήκη για τον πολιτισμό και τις επόμενες γενιές».
Δείτε το στιγμιότυπο
