The Weeknd: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του «Hurry Up Tomorrow»

Το δεύτερο τρέιλερ της ταινίας «πριν κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες, στις 16 Μαΐου. Το τρέιλερ υπόσχεται ένα ψυχολογικό θρίλερ που θα καθηλώσει τους θεατές. Τζένα Ορτέγκα και ο Μπάρι Κίγκαν σε σκηνοθεσία του. Ο διάσημος καλλιτέχνης υποδύεται μία μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού του ως ποπ σταρ, με την Ορτέγκα, στο ρόλο της Anima να λειτουργεί ως το ερωτικό του ενδιαφέρον, που τον οδηγεί σε ένα ψυχωτικό ταξίδι, δοκιμάζοντας τα όρια του.Σύμφωνα με το «Billboard», το «Hurry Up Tomorrow» συνοδεύει το ομότιτλο άλμπουμ του καλλιτέχνη που κυκλοφόρησε στις 31 Ιανουαρίου και σηματοδοτεί την απόφασή του να εγκαταλείψει το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο. Είναι το τελευταίο μέρος της τριλογίας, που ξεκίνησε το 2020 με το «» και δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε το «».Σε συνέντευξή του στο «Entertainment Weekly», ο σκηνοθέτης Τρέι Έντουαρντ Σουλτς μιλώντας για το «Hurry Up Tomorrow», τόνισε την προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα έργο που θα ικανοποιεί τόσο τους φανατικούς θαυμαστές του The Weeknd όσο και το ευρύτερο κοινό. «Και για τους ανθρώπους που δεν είναι θαυμαστές του και δεν ξέρουν τίποτα για αυτόν ή δεν ενδιαφέρονται καν για το "τέλος της εποχής" του The Weeknd, πιστεύω ότι και πάλι θα έχουν μια υπέροχη ταινία να παρακολουθήσουν», ανέφερε.Σύμφωνα με το «Dark Horizons», ο προϋπολογισμός της ταινίας που έγραψε ο σταρ μαζί με τον, ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια δολάρια.