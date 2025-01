Τζάστιν Μπαλντόνι: Μήνυσε τους New York Times για 250 εκατ. δολάρια για συκοφαντική δυσφήμιση

Το ιστορικό της υπόθεσης

Οι ισχυρισμοί του Μπαλντόνι

Η απάντηση των New York Times

Κλείσιμο

κατέθεσε αγωγή ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον τωνγια συκοφαντική δυσφήμιση, κατηγορώντας τους για παραπλανητικό ρεπορτάζ σχετικά με κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης από τη συμπρωταγωνίστριά του στο «It ends with us»,. Η αγωγή αναφέρει ότι το άρθρο της εφημερίδας ήταν γεμάτο ανακρίβειες και βασίστηκε αποκλειστικά στην «αυτοεξυπηρετούμενη αφήγηση» της Λάιβλι.Τον Δεκέμβριο, η Λάιβλι κατήγγειλε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνιας. Οι κατηγορίες αφορούσαν περιστατικά στα γυρίσματα της ταινίας It Ends With Us, όπου ο Μπαλντόνι σκηνοθέτησε και η Λάιβλι πρωταγωνίστησε. Η ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι μετά την καταγγελία της, ο Μπαλντόνι και η ομάδα του προσπάθησαν να βλάψουν τη φήμη της διαρρέοντας αρνητικές πληροφορίες.Οι New York Times δημοσίευσαν το ρεπορτάζ με τίτλο «We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine», παρουσιάζοντας λεπτομέρειες από την καταγγελία της Λάιβλι, συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών πληροφοριών και μηνυμάτων. Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ο Μπαλντόνι απολύθηκε από το πρακτορείο WME, που εκπροσωπεί επίσης τη Λάιβλι και τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς.Η αγωγή του Μπαλντόνι ισχυρίζεται ότι οι κατηγορίες της Λάιβλι ήταν στρατηγικά σχεδιασμένες για να αποκτήσει πλήρη έλεγχο της παραγωγής και να «αναμορφώσει τη δημόσια εικόνα της». Κατηγορεί επίσης τους New York Times για μονομερή παρουσίαση της υπόθεσης, βασισμένη αποκλειστικά στη δική της εκδοχή, παραβλέποντας αποδεικτικά στοιχεία που την αντικρούουν.Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, τα μηνύματα που παρουσίασε η Λάιβλι ήταν «πειραγμένα και παραποιημένα». Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι οι Times σκόπιμα αγνόησαν στοιχεία που έθεταν υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς της.Εκπρόσωπος των New York Times δήλωσε ότι το άρθρο βασίστηκε σε αυθεντικά έγγραφα, περιλαμβάνοντας μηνύματα και emails, και ότι η εφημερίδα προτίθεται να υπερασπιστεί την υπόθεση. Από την πλευρά της, η SAG-AFTRA και η Sony, που χρηματοδότησε την ταινία, τάχθηκαν υπέρ της Λάιβλι.Οι δικηγόροι της Λάιβλι δήλωσαν ότι ανυπομονούν να υπερασπιστούν τους ισχυρισμούς τους στο δικαστήριο, ενώ ο Μπαλντόνι μαζί με άλλους εννέα εναγόντες, μεταξύ αυτών η Wayfarer Studios, συνεχίζουν να αρνούνται τις κατηγορίες.Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο Χόλιγουντ, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και αντιπαραθέσεις σχετικά με τη διαχείριση φήμης στη βιομηχανία του θεάματος.