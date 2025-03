Άντονι Μπουρντέν: Η πρώην βοηθός του αποκάλυψε το μήνυμα που της έστειλε μία μέρα πριν τον θάνατό του

Η πρώην βοηθός τουαποκάλυψε το μήνυμα που της έστειλε ο διάσημος σεφ την ημέρα πριν αυτοκτονήσει το 2018. Στα απομνημονεύματά της με τίτλο Care and Feeding,γράφει πως του είχε στείλει μήνυμα, στο οποίο του έλεγε «ελπίζω να είσαι καλά». Ο Μπουρντέν της απάντησε «θα ζήσω και θα επιβιώσουμε».Σύμφωνα με απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύθηκε στο People, η Λόρι Γούλεβερ πίστευε πως το «εμείς» αναφερόταν στον ίδιο και στη σύντροφό του εκείνη την περίοδο, την ηθοποιό Άζια Αρτζέντο. Η γυναίκα, που εργάστηκε ως βοηθός του από το 2009 μέχρι τον θάνατό του, αποφάσισε να επικοινωνήσει μαζί του καθώς επρόκειτο να δημοσιευτούν φωτογραφίες της Άζια Αρτζέντο να φιλά έναν άλλον άνδρα. Το περιοδικό National Enquirer της είχε ζητήσει να κάνει κάποιο σχόλιο, αλλά όπως αναφέρει στο βιβλίο της, ο Μπουρντέν της είχε δώσει σαφείς οδηγίες: «Αγνόησέ το, όπως και οποιοδήποτε αντίστοιχο αίτημα από άλλα μέσα».Παρ’ όλα αυτά, έδειξε κάποιο ενδιαφέρον για την ιστορία, λέγοντας: «Πες μου όταν το άρθρο του Enquirer δημοσιευτεί». Παρά την αναταραχή στην προσωπική του ζωή, η πρώην βοηθός του αναφέρει πως το καθημερινό του πρόγραμμα δεν είχε αλλάξει. Ο Άντονι Μπουρντέν της ζήτησε να του κανονίσει γεύμα, κούρεμα, ιατρικό ραντεβού και μία ιδιωτική προπόνηση ζιου-ζίτσου, όταν θα επέστρεφε στη Νέα Υόρκη.Ωστόσο, την επόμενη μέρα από το μήνυμά του «θα επιβιώσουμε», η μάνατζερ του σεφ, Κιμ Γουίδερσπουν, τηλεφώνησε στη Λόρι Γούλεβερ και της είπε: «Ο Τόνι έβαλε τέλος στη ζωή του». Ο Άντονι Μπουρντέν βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Γαλλία σε ηλικία 61 ετών. Μετά τον θάνατό του, ο διάσημος σεφ Ντάνιελ Μπουλιού δήλωσε ότι πίστευε πως ο φίλος του πέθανε από «ραγισμένη καρδιά».Η Άζια Αρτζέντο, η οποία σήμερα είναι 49 ετών, είχε δηλώσει λίγο μετά τον θάνατό του: «Ο Άντονι έδινε τον εαυτό του σε όλα όσα έκανε. Το λαμπρό, ατρόμητο πνεύμα του άγγιξε και ενέπνευσε πολλούς και η γενναιοδωρία του δεν είχε όρια. Ήταν η αγάπη μου, ο βράχος μου, ο προστάτης μου». «Είμαι συντετριμμένη», πρόσθεσε σε ανάρτησή της στο Twitter εκείνη την περίοδο. «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα τη δική τους και τη δική μου».Τρεις μήνες αργότερα, η Άζια Αρτζέντο απάντησε στις κατηγορίες ότι είχε ευθύνη για τον θάνατο του τηλεοπτικού σεφ. «Οι άνθρωποι λένε ότι τον δολοφόνησα. Ότι τον σκότωσα. Καταλαβαίνω πως ο κόσμος θέλει να βρει μια εξήγηση. Κι εγώ θα ήθελα να βρω μια εξήγηση», δήλωσε στη DailyMail TV τον Σεπτέμβριο του 2018 και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι θέλουν να πιστέψουν ότι αυτοκτόνησε γι’ αυτό. Κι εκείνος με είχε απατήσει, αλλά αυτό δεν ήταν πρόβλημα για εμάς».Πέρα από τις δυσκολίες στην προσωπική του ζωή, ο δημοσιογράφος Τσαρλς Λιρχσέν αποκάλυψε στην ανεπίσημη βιογραφία «Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain» πως ο Άντονι Μπουρντέν πάλευε και με τη διασημότητά του. Σύμφωνα με το βιβλίο, στις τελευταίες του ημέρες, ο σεφ είχε πει στην πρώην σύζυγό του, Οτάβια Μπουσία-Μπουρντέν: «Μισώ τους θαυμαστές μου. Μισώ το να είμαι διάσημος. Μισώ τη δουλειά μου. Είμαι μόνος και ζω μέσα σε μια διαρκή αβεβαιότητα».Shutterstock